Плюшевый медведь: история любимой игрушки детства

Плюшевый медведь – один из символов детства. Именно он спасал от ночных кошмаров и знал все сокровенные секреты. Но как плюшевый друг был создан и почему в истории его создания были замешаны президент Рузвельт и его охотничье ружье?

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Мишка Тедди

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История создания игрушки довольно интересна. Президент США, Теодор Рузвельт, увлекался охотой. На очередном выезде мужчина нацелился на крупного медведя. Незадолго до выстрела Рузвельт заметил медвежонка, который прятался за медведицей. Теодор проявил милосердие по отношению к семейству и не совершил выстрел, но за это получил насмешку от своих приближенных. На следующий день газеты пестрели заголовками и карикатурами о милости Рузвельта. Один экземпляр такой газеты попал в руки Моррису Мичтому – эмигранту из России и владельцу магазину игрушек. Его взгляд остановился на карикатуре, а в голове появился образ игрушки. Жена Морриса сшила первого медвежонка, похожего на медведя из карикатуры. Он был установлен на витрине магазина и назван медвежонок Тедди, в честь президента Рузвельта, так как Тедди было прозвищем президента.

Мишка вокруг света

Забавным является и то, что существуют истории, когда медвежонок Тедди отправлялся на войну.

Во время Второй мировой войны многие американские солдаты брали в бой плюшевых товарищей, и Боб Хендерсон не стал исключением. Тедди прошел с ним всю войну, а по возвращении домой стал лучшим другом его дочери, которая одним действием превратила медвежонка Тедди в первую в мире игрушку «девочку Тедди», надев кукольное платье на него. Боб был настолько очарован этим событием, что создал международный клуб медвежонка Тедди. После смерти полковника в 1994 году его коллекция насчитывала более 600 экземпляров плюшевых медведей, а жемчужина коллекции «девочки Тедди» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая плюшевая игрушка – ее цена на аукционе составляла 110 000 фунтов стерлингов.

Есть случаи, когда мишки были в различных экспедициях. Так, например, в 1934 году в СССР была создана научная экспедиция на ледоколе «Челюскин». Она отправлялась на Северный полюс для исследования этих широт. Перед отплытием большой плюшевый мишка был подарен Анне Петровне Сушкиной – члену экспедиции, специалисту по животному миру Арктики. Мишка стал членом экспедиции и дрейфовал вместе с командой на льдине в Северном Ледовитом океане.

Винни-пух и все, все, все

Одним из самых известных медведей, помимо Тедди, стал Винни-Пух. Советский Винни появился на экранах задолго до зарубежного. Уже в 1969 году дети СССР увидели на своих экранах неуклюжего любителя меда. Первый мультфильм длился всего 10 минут, но за это время успел влюбить в себя советскую ребятню. Следующие два эпизода вышли в свет только в 1971 и 1972 годах.

За рубежом история началась с того, что Алана Милна, жена английского писателя Александра Милна, подарила медвежонка на день рождения их сыну, Кристоферу Робину. Мальчик так влюбился в свою игрушку, что не оставлял ее одну ни на минуту. В скором времени у Винни-Пуха появились друзья: Пятачок, Кенга, Ру, Иа-Иа без хвоста и Тигра. Во время наблюдения за играми своего сына с плюшевыми товарищами Александру Милну пришла идея навсегда увековечить эти моменты в книге «Винни- Пух».

История о крепкой дружбе мальчика и медвежонка вышла в 1926 году и стала бестселлером. Книга настолько понравилась Уолту Диснею, что в 1988 году по ее мотивам был снят мультсериал: «Приключения Винни-Пуха и его друзей», а позднее, в 1994, 1995 и 1996 годах, вышли три полнометражных мультфильма, транслируемые по всему миру. Начиная с 2000 «Дисней» раскручивает друзей Винни и в свет выходят «Приключения Тигрули» и «Большой фильм про поросенка».

Сказочный мишка

Русские народные сказки почти никогда не обходились без всеми любимых медведей. Часто мишки представали в образе ленивых, немного глупых и наивных созданий. Например, в сказке «Вершки и корешки» отчетливо просматривается то, как медведь, по своей собственной глупости и доверчивости, постоянно обманывается. В таком образе он предстает в большинстве русских сказок: «Звери в яме», «Теремок», «Лиса и медведь». Даже в «Колобке» мишка сглупил и не полакомился вкусным Колобком.

Но одна сказка в современной и новой интерпретации покорила не только российских детей, но и детей со всего мира. Это, конечно, «Маша и Медведь». Мультсериал, снятый по мотивам русской народной сказки, впервые показал Медведя мудрым, умным, разносторонним, талантливым, любящим, чувственным и, что самое главное, ответственным персонажем. Серия «Маша + каша» посмотрели более 4 млрд раз, за что она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео.

До свидания, наш ласковый Мишка

Покоривший сердца многих, медвежонок Винни стал кумиром советских детей. Его изображали на плакатах, печатали на открытках, в газетах и журналах, но звездным часом для русского медвежонка стала Олимпиада 1980 года.

Известно, что символом России является могучий медведь, поэтому выбор талисмана игр был очевиден. В 1977 году Виктор Чижиков – советский художник и иллюстратор – выиграл конкурс на лучшее изображение олимпийского талисмана. Позднее Чижиков вспоминал, что он и его друзья собрались вместе в мастерской и каждый сделал примерно по 100 карандашных набросков медведя, среди которых и оказался тот самый.

К Олимпийским играм была создана 8-метровая резиновая кукла-талисман «Олимпийский Мишка». Его опоясывал ремешок с символикой олимпиады, а к рукам были привязаны шарики, на которых медвежонок, предварительно помахав лапкой и попрощавшись, улетел в черное звездное небо. Такое прощание с Олимпиадой и мишкой никого не могло оставить равнодушным.

В 2014 году, на закрытии зимних Олимпийских игр в Сочи, история повторилась вновь. Зрители снова увидели медвежонка, только уже белого. 25-метровый медведь порадовал зрителей. Он был словно живой: двигал лапами, махал, катался на коньках, поворачивал голову и улыбался. Самой трогательной частью прощания с полюбившимся всем мишкой стало задувание самим медведем Олимпийского огня и скатившаяся по его мягкой шерстке слеза. Все действие происходило под музыкальное сопровождение «До свидания, Москва», как и в 1980 году.