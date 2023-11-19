Международный мужской день: дата, история и значение праздника

Каждый год в конце осени мир празднует Международный мужской день. Дата посвящена роли мужчин в семье и обществе в целом. Как появился праздник и каков его смысл — в материале «Вечерней Москвы».

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Международный мужской день — 2023: история праздника

Видео дня

Праздник считается сравнительно молодым. Активисты заговорили о его учреждении в 60-х годах минувшего столетия. Однако в первый раз его отметили только в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Это островное государство на юге Карибского моря, в районе побережья Венесуэлы. Позднее его поддержали в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америке, Азии, Европе и в Организации Объединенных Наций (ООН). В наши дни мужчин в эту дату чествуют в восьми десятках стран. Инициировал учреждение праздника доктор Джероме Тилуксингх из Университета Вест-Индии. Датой он неслучайно выбрал 19 ноября — в этот день появился на свет его отец. Тем самым доктор хотел навсегда увековечить память о нем.

Значение мужского дня

Праздник призван обратить внимание на дискриминацию мужчин при определении значимости их функции в семье и воспитании детей. Организаторы вдобавок обращают внимание на достижения и вклад мужчин в общественное развитие.

Важно отметить, что Международный мужской день — не конкурент Международному женскому дню. Он, скорее, дополняет его. Эти два праздника призваны подчеркнуть равенство и взаимопонимание между полами, важность уважения и поддержки.

Мужской день в России

В большинстве государств, ранее входивших в состав Советского Союза, мужчин поздравляют в День защитника Отечества — 23 февраля. В субъектах Российской Федерации Международный мужской день широко не отмечается. Но представители женского пола, если захотят, могут поздравить коллег и близких, сказать им добрые слова и преподнести символические презенты. Примечательно, что на ноябрь также приходится еще один праздник, посвященный сильному полу: Всемирный день мужчин, который отмечается в первую субботу месяца.

Международный мужской день — 2023: традиции праздника

В разных уголках мира активисты организуют конференции и семинары, посвященные вопросам мужского здоровья и равенству полов, проводятся спортивные мероприятия и акции в поддержку мужчин. Крупные компании и медиаресурсы инициируют проведение концертов, выставок и акций, которые освещают актуальные гендерные проблемы.

Интересные факты: чем мужчины отличаются от женщин

1. Биологические различия. Одно из наиболее очевидных различий между мужчинами и женщинами заключается в биологических аспектах. Физические отличия включают разные наборы хромосом (у мужчин — XY, у женщин — XX), анатомические различия (например, гениталии) и физиологические особенности (например, разные уровни гормонов).

2. Гендерные проявления. Мужчины и женщины могут отличаться в своих гендерных проявлениях, таких как стереотипы, поведение и предпочтения. Некоторые эти различия основываются на культурных и социальных факторах.

3. Различия в мозговой активности. Исследования указывают на то, что представители разных полов различаются по активности и структуре мозга. Например, некоторые исследования связывают женщин с более развитыми социальными и эмоциональными навыками, в то время как у мужчин может быть большей

концентрация на пространственном восприятии.

4. Физическая сила и выносливость. В среднем мужчины имеют большую физическую силу и выносливость по сравнению с женщинами, что связано с биологическими различиями, такими как масса мышц и уровень тестостерона.

5. Различия в риске заболеваний. Существуют различия в склонности к определенным болезнями между полами. Например, мужчины более подвержены сердечно-сосудистым недугам, в то время как женщины чаще страдают от определенных аутоиммунных патологий.

Топ-5 идей для подарка мужчине

Вот несколько вариантов, которые действительно смогут порадовать и вдохновить:

1. Стильные аксессуары. Ничто не подчеркивает элегантность и хороший вкус мужчины, как роскошные аксессуары. Рассмотрите в качестве вариантов классические наручные часы, кожаный портфель или солнцезащитные очки универсальной модели;

2. Гаджеты и техника. Если мужчина увлекается технологиями, обратите внимание на новинки гаджетов. Беспроводные наушники, умные часы или дрон — выбирайте что-то такое, что подойдет его интересам и потребностям;

3. Путешествие. Идея подарить путевку всегда актуальна. Разыграйте крупный приз: поездка в интересное место, которое давно хотел посетить мужчина. Может быть, это будет

романтический уик-энд в Париже или экзотический трип на Бали;

4. Хобби. Если у мужчины есть увлечения или хобби, посмотрите, что можно сделать, чтобы поддержать его в этом. Например, если он играет на гитаре, подарите ему профессиональный инструмент или новый комплект струн;