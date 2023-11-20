Приключения программиста, который решил стать Робинзоном

Калининградец Андрей Ленц с детства мечтал оказаться на необитаемом острове. Выгорев на работе и подкопив немного денег, он отправился исполнять свои давние желания.

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«Клопс» пообщался с мужчиной и выяснил, с какими сложностями ему пришлось столкнуться.

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Нужно поехать отдохнуть

Андрей на протяжении всей жизни завороженно смотрел фильмы и читал книги про выживание. В мечтах определённо остались образы того, как люди отправляются на необитаемый остров и встречаются лицом к лицу с испытаниями. Однако жизнь калининградца окружали не экзотические птицы, пальмы и папайи, а компьютер и цифры. Работая программистом, мужчина гнался за успешными проектами.

«Три года я потратил на то, что просто работал: работа — сон. Такой график ментально, физически очень выматывает. Жена сказала, что мне уже катастрофически нужно поехать отдохнуть, когда закончу очередной проект. Я, конечно, тоже это понимал, но когда тебе такое говорит любимый человек, то ты не можешь не задумываться об этом. Захотелось в качестве отдыха воплощать свои давние мечты, потому что на них наконец появились деньги. Так я решился поехать на необитаемый остров», — вспоминает Андрей.

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Тогда путешественник ещё не знал, что будет вести канал «Грань выжившего» для широкой аудитории, но завёл канал и купил камеры на всякий случай — хотелось делиться впечатлениями с друзьями и родственниками, к тому же у мужчины подрастает дочь.

«Она потом пересмотрит осознанно, хотя и сейчас уже смотрит каждую серию — самый главный мой подписчик. Сказки перед сном у нас тоже теперь только про то, как мы путешествуем с ней на этот остров. Она теперь знает всё про то, как поймать краба и прочее», — хвастается калининградец.

Самый дальний атолл

Андрей взял курс на Мальдивы. Оказавшись в столице государства более чем тысячи островов, калининградец планировал быстро найти что-то необитаемое и отправиться туда.

«Я просто лазил по онлайн-картам и искал остров без домов. Вокруг всё, конечно, лакшери, пять звёзд. Ничего подходящего не попадалось, поэтому я решил полететь в самый дальний атолл, который занимается снабжением продуктами и фруктами для этих отелей. Уже там я смог найти для себя вариант, где люди не обитают и не приплывают, потому что острова чисто географически неудобно расположены для выращивания чего-либо», — объясняет мужчина.

Конкретный остров путешественник называть отказался — появился воодушевлённый подписчик канала, который хочет попробовать «выживать под присмотром». Андрей планирует вернуться туда же ещё раз, но уже на 21 день: «Не хотелось бы, чтобы кто-то приплыл, потому что остров реально необитаемый, там ничего не построено, никто не живёт».

Без такси и переводчика

«Когда я прилетел на самый дальний атолл, то сразу попытался вызвать «Убер», но его там нет, как и любого другого такси. Тем же самолётом прилетели чисто локальные жители, всех разобрали на байках, а у меня за спиной большой походный рюкзак и три сумки. Пришлось идти пешком. До первого хоть какого-то жилья пришлось бы шагать километров пять, но выбирать не приходится. Уже на полпути мимо меня несколько раз проехал мужик на мопеде и по итогу остановился рядом, что-то спросил. Но открою секрет: мальдивского языка в онлайн-переводчиках нет», — вспоминает собеседник «Клопс».

Общаться без вспомогательных средств было сложно, но язык жестов примерно одинаковый на всей планете, поэтому Андрей быстро разобрался — незнакомец хочет его подвезти. Уже в поселении — новый вызов: букинга нет, только единичные отели, дозвониться до которых не удалось.

«Я подумал, что раз уж приехал выживать — пойду на пляж, постелю там и посплю первую ночь, а завтра что-нибудь решу. Я пошёл в нужную сторону, и мне снова попался какой-то местный, который хоть как-то говорил на английском. Он понял, что мне нужно жильё. Говорит: «Стой тут», садится на мопед и уезжает к своему какому-то другу. В итоге мне предложили у этого знакомого пожить, максимально была адекватная сумма за проживание. Мне выделили одну из комнат, где я и заночевал», — рассказывает калининградец.

Следующая задача — найти капитана с лодкой, которому придётся жестами объяснить, что нужно отвезти какого-то иностранца на конкретный остров и забрать его через семь дней. По словам Андрея, люди просто не понимали, зачем это и что нужно сделать.

«Ну а вдруг не заберут? Тогда это было бы уже какое-то хардкор-выживание, очень сложное. Я пришёл на пристань, нашёл человека, показал на остров и в ответ услышал сумму. А дальше самое интересное: я начинаю объяснять жестами, что меня нужно забрать с острова. Сначала показываю солнце. Круг пройдёт, солнце уйдёт за землю, вернётся — это один день. Показываю на один палец, и так семь раз показал. И тогда до него дошло», — смеётся Андрей.

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Чуть позже мужчине повезло повстречать англоговорящего парнишку, тот на всякий случай ещё раз перевёл, что же требуется от капитана. А дальше началось выживание.

Спиннинг и никакой подготовки

«Подготовки у меня никакой не было. Спортом особо не занимаюсь, разве что не курю и не пью. Я смотрел блогеров в русскоязычном сегменте, которые тоже занимаются выживанием, но, к сожалению, это было даже ошибкой, потому что никто реальности не показывает. У всех, можно сказать, лёгкое выживание, постановка. Уже на собственном опыте я понял, что люди берут с собой еду, воду», — считает путешественник.

С собой, несмотря на заполненный походный рюкзак, Андрей практически ничего не взял. Захватил спиннинг, который мужчина купил ещё в Калининграде, но так им и не воспользовался, а также обычный кухонный нож, приобретённый по прилёте. От местных получил в подарок бутылку, грузило и крючок — получилась примитивная снасть. Палатки и спальника не было, Андрей планировал соорудить кровать из подручных средств.

Много места заняла необходимая для съёмок техника. Камера GoPro и 9 батарей для неё по 30 000 mah, дрон, два пауэрбанка по 50 000 mah и мелкие приборы, например, пульт от беспилотника.

«Хватило на 6 дней полноценной съёмки, но было много длинных видео, которые можно стоило бы снимать покороче, чтобы экономить энергию», — добавил собеседник «Клопс».

Первые шаги

«В первый день я приезжаю и просто под какими-то нереальными эмоциями бегаю по острову, полностью его обошёл. Не могу сообразить, что мне делать, но свечусь от радости. Это не продлилось очень долго — через пару часов уже очень захотелось пить», — вспоминает первые трудности мужчина.

На листьях скопилась вода после недавнего дождя. Влагу можно собрать в бутылку, но с собой её не было — пришлось подбирать те, что во время шторма выносит на берег. С экологией дела там, мягко говоря, не очень: в океане много разного пластика, который после долгих скитаний загрязняет острова.

«Нахожу бутылку, скручиваю лодочкой лист и соскребаю капельки. Это очень трудоёмкое и времязатратное занятие, но, можно сказать, медитация. За два часа я собрал пол-литра воды и в какой-то момент понял, что я пью больше, чем собираю. Так удалось утолить первую жажду, пришла пора строить жильё», — говорит Андрей.

При выборе места для сна необходимо обращать внимание на кокосы — если они есть на земле, то вы рискуете заработать одним из них по голове или технике. Когда калининградец определился с локацией, то между двумя пальмами установил опору — большую ветку. Затем её было необходимо укрыть пальмовыми листами и ветками поменьше: добыть их удалось, только прорвавшись сквозь заросли джунглей. Получившаяся конструкция отлично укрывала от солнца и ветра. Спасаться от дождя или холода не пришлось: всю следующую неделю на острове держались стабильные +33, которые ощущались примерно как +50.

Обхитрить краба, чтобы утолить голод

Многим навыкам, которые помогают не умереть от голода, Андрею пришлось обучиться с нуля. Вряд ли многие калининградцы когда-то ловили огромных крабов или акул. Для первых робинзон придумал хитрость. Сначала погоня, затем ловля — подкрадывайтесь со спины, так ракообразное вас не увидит, и хватайте его за спинку, чтобы клешни не дотянулись.

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С рыбалкой вначале дела обстояли не очень: «Я поймал первую рыбу на примитивную снасть и решил, что всё будет круто. Но следующие два дня были безуспешными. Моя цель — большие хищные рыбы, чтобы пожарить одну такую и наесться. Со временем я понял циклы, когда рыба идёт кормиться, и стало уже полегче. Тогда же я сменил снасть на спиннинг. На закате пошёл к воде, как раз плескалось что-то. Поймал первую, вторую, третью. Одна за одной шла ко мне, начал появляться азарт. И тут заклевала такая рыбёха, что я в жизни подобного не ловил. Удалось вытащить, показал её на камеру и быстро побежал готовить. Наверное, это было самое вкусное, что я ел за выживание — она томилась над костром, над дымком немного подкоптилась в собственном соку, потому что не стал её чистить. Объелся тогда половиной».

С пятого дня мужчина уже настолько приноровился рыбачить, что часть пойманной рыбы отпустил. Она была странная, леопардовой расцветки, да и интерес пропал. Андрей добыл обед на коралловых рифах — там после отлива можно было легко собрать мидии.

«Вечером снова пошёл рыбачить, и начала клевать огромная рыба. У меня раскрылось кольцо, к которому крепится воблер. Я потом почитал, что нагрузка должна быть 250 кг, чтобы его погнуть. У меня предположение, что это небольшая акула поймалась, а когда я потянул, то она попыталась уплыть», — размышляет путешественник.

Была и более необычная еда — фрукт панданус. «Я начал его есть и чуть не задохнулся — у него привкус стекловаты. Я что-то подобное в детстве как-то надкусил, рот начало вязать и неметь. Здесь было то же самое ощущение неприятное, как будто я не мог даже глотать». Больше незнакомые фрукты мужчина старался не трогать.

По груди бегала крыса

Несъеденную часть фантастически вкусной рыбы Андрей убрал в своеборазный пакет из пальмовых листьев и повесил возле лагеря. Это было ошибкой.

«Ещё днем я без шума возвращался в лагерь, прихожу, а там сидит крыс семь. Какие-то сразу разбежались, ещё четыре самых смелых продолжили уплетать мои кокосы, которые я пооткрывал и не убрал. А вечером, перед сном, часть приготовленной рыбы я повесил над своей койкой. С неё капал жир, который, видимо, снова привлёк грызунов. Ночью проснулся от шуршания, прибежали эти крысы и пытались воровать мою еду. Я перевесил её повыше, до утра она дожила. В какой-то момент я открываю глаза, а по мне бегает крыса. Я задумался, что стоило бы, наверное, что-то строить выше земли. В следующие ночи всю еду я оставлял подальше от лагеря», — рассказывает Андрей.

Плот, который привёл на запретный остров

На шестой день калининградец решил соорудить плот, чтобы с него порыбачить подальше от берега, заодно попутешествовать по соседним островам. Снимал сжато, техника уже садилась, но в кадр попало строительство, пойманная рыба — ещё больше предыдущих, разноцветные игуаны и другие ящерицы. Все эти кадры потом пришлось стереть с карты памяти — из любопытства Андрей заплыл туда, куда не стоило. Местные предупреждали, что есть охраняемая территория.

Смертельная жажда

«Самая большая проблема на острове — это не набить желудок, а утолить жажду. 33 градуса, ты постоянно потеешь, вода уходит, и тебе это нужно восполнять хотя бы в какой-то пропорции, чтобы не было последствий для организма».

В один из дней Андрей немного попил кокосовой воды из последних запасов и понял, что чувствует себя плохо — подкрадывается обезвоживание.

«Я много потел и мало пил. Рыбу поймать не получалось, поэтому решил пойти к кораллам, но там тоже пусто. Проходил под палящим солнцем больше трёх часов, это было фатальной ошибкой. В лагерь возвращаться смысла не было, кокосов там нет, поэтому принял решение не останавливаться и пошёл в противоположную сторону острова. По пути не попалось ни одного кокоса, и это был самый опасный момент», — вспоминает собеседник «Клопс».

На соседнем острове виднелась пальма с зелёными шарами, в которых мужчина увидел спасение — они содержат больше воды. Чтобы добраться туда, пришлось из последних сил переходить речку, пролезать под огромной паутиной с особой осторожностью — район кишит опасными членистоногими. Вблизи пальма оказалась огромной, забраться на нее не получилось с шести попыток, каждая всё сильнее отнимала силы.

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«Тогда мне пришло в голову роковое решение. Я беру обычную футболку и полагаю на неё, на эти швы свою жизнь. Обвязываю футболку вокруг дерева, встаю на распорку. Когда её подтягиваю — она поднимается выше, и я делаю пару шагов. Таким способом залез наверх, нарубил порядка 40 кокосов, скинул нож. Спускаться оказалось сложнее, в какой-то момент я упал примерно с высоты двух с половиной метров. Но тут же без сил начинаю жадно открывать кокосы, штук 15-20, и пить. С каждым глотком прибавлялось всё больше сил, и это самый кайфовый момент, ведь я уже был на грани смерти», — рассказывает Андрей.

Пока мужчина собирал в рюкзак кокосы про запас, а другие укрывал на будущее, его посещали разные мысли. Например, что вода — это самый важный ресурс после чистого воздуха: «В моей жизни было много экстремальных ситуаций. Я не умею плавать, несколько раз тонул и поэтому привык к какой-то опасности. Но здесь моя жизнь могла бы тоже закончиться, а никто бы, наверное, и не нашёл меня. Только дней через пять, может».

Воспоминания до сих пор всплывают перед глазами каждый раз, когда Андрей пьёт воду. В будущем для подобных экспериментов калининградец планирует научиться делать пресную воду из солёной с помощью выпаривания.

«Есть же целые страны, у которых проблемы с водой. Это очень прискорбно, и я понял, насколько это сложно. В дальнейшем, если мой блог вырастет в большой проект, я хочу помогать таким людям, ведь на собственной шкуре понял, как ты теряешь силы, энергию, если просто не можешь восполнить запас воды», — обещает Андрей.

Прощание с островом

В последний день, когда все батареи сели, робинзон просто ждал, пока его заберут. К назначенному времени никто не приплыл, Андрей уже продумал, как будет подавать сигналы бедствия и снова добывать себе еду, питьё. Однако слегка запоздавшая лодка всё же прибыла. На обратном пути калининградец как бы со стороны взглянул на всю неделю.

«Я задумался, как я реально выжил — без опыта, не подготовленный, остался на острове без еды и воды. Возможно, это было глупо даже, надо было хоть какие-то запасы взять с собой. Местами было страшно, например, когда я впервые лёг спать и осознал, что вокруг реально ни души, а всё шуршит и пугает. Но в лодке меня переполняли эмоции: как круто, что всё закончилось и что я смог», — рассказывает собеседник «Клопс».

После подобного опыта у калининградца поменялось восприятие времени — на острове оно текло намного медленнее, чем в обычной жизни, где мы подвержены стрессу. Во время выживания была одна цель — добыть пропитание и воду. По словам Андрея, он начал ценить комфорт.