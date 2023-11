Найденная песня Beatles стала самым продаваемым синглом

Эта осень - пора старта новой волны битломании. Началось все с выпущенной 2 ноября песни Now And Then, потерянной, а потом найденной и доработанной. Светлая, задумчивая, с теплыми ободряющими эмоциями и ведущим вокалом Джона Леннона из 1978 года, теперь она стала N 1 в Великобритании. А вскоре оказалась и самым быстро продаваемым синглом года.

Теперь еще один рекорд - Now And Then стала и cамым продаваемым синглом на виниле всего ХХI века! А вслед за ним теперь - закрепляя успех - состоялись и уникальные переиздания двух сборников The Beatles - 1962-1966 и 1967-1970. Причем, как и в случае с "Время от времени" (так переводится название сингла Now And Then), обошлось без помощи искусственного интеллекта. Благодаря ему на этих двойных сборниках появились уже и дополнительные песни, которых не было на издании 1973 года, а главное - свежие, высокотехнологичные ремиксы, невозможные прежде без нового компьютерного разума и его озарений.

А начиналось все с того, что искусственным интеллектом заинтересовался Пол Маккартни. Он вообще был в The Beatles главным "технократом": изучал изобретения ученых в области радиотехники и акустики, первым узнавал возможности новых инструментов, микрофонов, гитарных примочек. Именно ему Йоко Оно в середине 90-х передала кассету, на которую Джон Леннон за два года до гибели записывал демоверсии будущих песен. Джордж Харрисон по просьбе сэра Пола даже записал тогда свои гитарные партии. Но издать песню тогда не удалось. "Качество записи было не очень высоким", - объяснил причину Маккартни. - "Голос Леннона невозможно было изолировать от его игры на фортепиано. Мешали и фоновые шумы..."

"А ныне с помощью программы искусственного интеллекта удалось отреставрировать голос Джона",- радовался сэр Пол уже недавно. Ведь в итоге дорожки разделили, а Маккартни и Ринго Старр смогли дописать бас и ударные, подпели. Так и сложилась чуткая, душевная, завораживающая и позитивная песня, в которой вновь объединилсь голоса и инструменты всех четырех битлов. А песня Now And Then признана в мире славным и светлым эпилогом карьеры The Beatles. И вот теперь - переиздание дисков "1962-1966" и "1967-1970", собравших в 1973 году их лучшие песни.

Но теперь в диски добавлены и новые ремиксы Джайлса Мартина (сына Джорджа Мартина, тоже умелого продюсера). И песни Харрисона, которых не было здесь прежде. И несколько хитов, про которые тогда забыли: Twist and Shout, Dear Prudence, I Saw Her Standing Here, I Want You...

Но главное - при издании "Красного" и "Синего" альбомов (так их зовут за цвета обложек меломаны) использовались технологии искусственного интеллекта, разработанные год назад при подготовке фильма Питера Джексона Get Back. Благодаря им лучше использован весь диапазон стереоспектра, а песни зазвучали мощнее, объемнее и выразительнее даже, чем раньше. Конечно, это славное завершение карьеры The Beatles в звукозаписи...