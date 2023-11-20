Климатическое оружие Гитлера: как работала «вихревая пушка»

В годы Второй мировой войны в Третьем рейхе активно работали над созданием «вихревой пушки».

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Это оружие Гитлера должно было вызывать смерчи, несущие разруху в военных целях.

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И природа помогает…

Использовать природные стихии в своих интересах люди стремились с древности. Достаточно вспомнить легенды, в которых колдуны или шаманы отчаянно пытаются вызвать дождь и сильный ветер для того, чтобы навредить врагу. Видимо, именно эта информация вдохновила немцев на создание нового вида оружия, способного обернуть силу ветра против противника.

Фашистские разработчики умудрились создать с виду простой аппарат. Он представлял собой большую трубу, которая наполнялась горючим газом. В специальной камере с вращающейся турбиной газ поджигали, после чего он вырвался наружу через сопло. Попадая в атмосферу, раскалённый газ создавал смерч, способный в считанные минуты перерасти в торнадо.

Проблема заключалась в управлении вихрем. Изначально предполагалось выпускать такие смерчи в сторону надвигающегося противника, но, по неизвестным причинам, немцы так и не решились опробовать таким образом своё изобретение.

Пушка в деле

Нацисты с чего-то взяли, что «вихревая пушка» – это отличный способ сбивать вражеские самолёты. Ничего подобного! Вызванный вихрь поднимался на высоту максимум 300 метров и быстро терял свою силу. Следовательно, причинить существенный вред летательным аппаратам он не мог. А вот сооружения на земле (деревянные и даже кирпичные) смерч разносил в пух и прах. Но немецкое командование не решилось использовать «вихревые пушки» против пехоты.

Несмотря на все недостатки и незначительную эффективность, разработка была признана перспективной, а поэтому конструкторы взялись за её усовершенствование.

Вскоре нацисты продемонстрировали новую конструкцию – механизм, «плюющийся» небольшими, но мощными порциями, вращающегося газа. Иными словами, аппарат производил те же вихри, но делал это быстрее и выдавал их частями. Они уже могли сохранять довольно долго направление, при этом не теряя силу, но зависели от ветра.