В Северной Осетии начался праздник Джеоргуба
Национальный праздник Джеоргуба, начавшийся в Северной Осетии, будут праздновать всю неделю. Он посвящен самому почитаемому божеству осетинского пантеона — Уастырджи.
«Этот праздник — не просто древняя традиция осетинского народа. Это одна из тех крепких нитей, которая тянется из глубины веков, связывая старшие и младшие поколения, делая единым и сильным многонациональный народ нашей Осетии», — говорится в видеообращении, которое опубликовал глава региона Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.
По его словам, в дни праздника в каждом доме будут звучать молитвы о благополучии родной земли и здоровье близких, о покровительстве во всех добрых начинаниях.
О празднике
Праздник Джеоргуба (на осетинском Джеоргуыба) отмечается и в Северной, и в Южной Осетии. Всю праздничную неделю запрещается употреблять в пищу свинину, мясо птицы и яйца. Накануне праздника, в воскресенье, закалывается жертвенное животное, в зависимости от размаха празднования это может быть бык или баран. Первый понедельник праздника принято отмечать в кругу семьи.
Уастырджи считается покровителем мужчин, воинов, путников, защитником слабых и обездоленных. В легендах Уастырджи предстает всадником на белом коне и в белой бурке. Он наделен чертами солнечного божества, и каждый осетин перед долгой поездкой или же в трудную минуту обращается с молитвой к Уастырджи с целью заручиться его поддержкой.