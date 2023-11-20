В Северной Осетии начался праздник Джеоргуба

Национальный праздник Джеоргуба, начавшийся в Северной Осетии, будут праздновать всю неделю. Он посвящен самому почитаемому божеству осетинского пантеона — Уастырджи.

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«Этот праздник — не просто древняя традиция осетинского народа. Это одна из тех крепких нитей, которая тянется из глубины веков, связывая старшие и младшие поколения, делая единым и сильным многонациональный народ нашей Осетии», — говорится в видеообращении, которое опубликовал глава региона Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

По его словам, в дни праздника в каждом доме будут звучать молитвы о благополучии родной земли и здоровье близких, о покровительстве во всех добрых начинаниях.

О празднике

Праздник Джеоргуба (на осетинском Джеоргуыба) отмечается и в Северной, и в Южной Осетии. Всю праздничную неделю запрещается употреблять в пищу свинину, мясо птицы и яйца. Накануне праздника, в воскресенье, закалывается жертвенное животное, в зависимости от размаха празднования это может быть бык или баран. Первый понедельник праздника принято отмечать в кругу семьи.