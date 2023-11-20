Чем оригинальная сказка про Нильса отличается от русского перевода

20 ноября отмечается 165 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлёф. В России мастер пера известна своим произведением "Путешествие Нильса с дикими гусями". Но мало кто знает, что на самом деле представлял собой оригинальный текст детской сказки. Об этом сегодня мы и хотим вам рассказать.

© Кадр из мультфильма "Заколдованный мальчик"

Реальное название сочинения великой сказочницы звучит как "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции". Лагерлёф написала его для первоклассников в качестве учебного пособия по географии страны.

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Писательница отнеслась к просьбе руководителя Всеобщего союза учителей народных школ Альфреда Далина о создании хрестоматии со свойственной творческим личностям креативностью.

Из под её руки вышел двухтомник в 600 страниц, где шведские провинции обозреваются с высоты птичьего полёта. Отсюда и получается, что придуманная история Лагерлёф о Нильсе разительно отличается от известных версий - русского перевода и советского мультфильма.

Несмотря на обилие истории и географии Швеции, сюжет о мальчике, который путешествовал с гусями, стала одной из самых переводимых книг в стране. Её перевели на более чем 60 языков, превращая оригинал в виде энциклопедического справочника в адаптированную сказку для детей.

В Советском Союзе первая версия была сокращена до 128 страниц: из 55 глав осталось 17. При переводе из текста убрали этнографические и географические сведения, а также большое число побочных линий, которые отвлекали от основного сюжета.

Под фильтр отечественных переводчиков попали и религиозная составляющая истории, и свойственные скандинавским произведениям мрачность повествования. Большое число смертей, которые писательница включила в хронику оригинала, были изъяты, чтобы не травмировать психику юных читателей.

Итог проделанной работы привёл к выходу в 1955 году известного советского мультфильма "Заколдованный мальчик". В 1980-х годах в народе бытовало мнение, что первые переводы не отражают истинную красоту реальной истории Лагерлёф. Тогда на свет появился вариант шведской сказки на русском языке от переводчицы Фаины Золотаревской, но и в нём имелись сокращения.

Дословный перевод, который произвела Людмила Брауде, последовал только через год и вышел в издательстве "Карелия". Только желающих прочитать про достопримечательности шведских провинций нашлось гораздо меньше, чем почитателей первых переводов. Именно они даже в наше время лидируют в рейтинге, а число переизданий уже достигло больше 50.

Интересно, что с 2001 по 2002 года в Швеции выпускали купюру в двадцать шведских крон образца 1997 года с портретом Сельмы Лагерлёф. Писательницу изобразили в образе пожилой дамы, одетой в шляпу, меховое манто и блузку с брошью.

На обороте поместили Нильса Хольгерссона - главного героя сказки, летящего на спине гуся. В длину банкнота достигала 120 миллиметров, а в ширину - 66.