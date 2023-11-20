Нельзя прогонять птиц и продавать рыбу: приметы на 20 ноября

Православные христиане 20 ноября отмечают Федотов день.

Нельзя прогонять птиц и продавать рыбу: приметы на 20 ноября
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Большую часть жизни Феодот Анкирский провел в качестве язычника, а христианство он принял уже ближе к старости. Во время гонений на христиан Феодот помогал им, укрывая их в своей гостинице. За это Феодота казнили.

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Феодота также называют Федотом Ледоставом за то, что в этот день официально начинался сезон зимней рыбалки.

Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 20 ноября:

  • Нельзя жаловаться на неудачи, сплетничать и обсуждать знакомых. Это приведет к несчастью.
  • Нельзя думать о плохом, считается, что неприятные мысли принесут с собой негативные последствия.
  • Рыбакам нельзя продавать сегодняшний улов, иначе это сулит безденежье на весь год.
  • Нельзя быть нерешительными и оставлять дела на потом. Говорят, что эти планы не сбудутся.
  • Нельзя прогонять птиц, кидаться в них чем-либо — это сулит неудачи.
  • Нельзя ругаться, ссориться — к проблемам со здоровьем.
  • Беременным нельзя долго спать, иначе ребенок вырастет лодырем.
  • Женщинам нельзя не заниматься рукоделием в этот день. Считается, что те, кто ослушается, потеряют зрение.

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Что можно делать 20 ноября:

  • Надо трудиться очень усердно, даже беременным женщинам.
  • Можно кормить бездомных собак, птиц, добро вернется к вам бумерангом.
  • Можно накрыть стол блюдами из рыбы, это принесет удачу и богатство в дом.
  • Если сегодня заняться рукоделием, в жизнь придет удача.
  • Можно заняться новым делом, работой — все планы и мечты сбудутся.
  • Беременным стоит быть скромными и кроткими — малыш будет крепким и здоровым.
  • Косточки от рыбы можно выбросить в снег — улов будет хорошим весь год.
  • Беременным стоит подумать о хорошем будущем своего ребенка — считается, что все мысли беременной в Федотов день сбываются.

Народные приметы 20 ноября:

  • Тучи идут с севера — к холодам.
  • Много снега на Федотов день — много снега всю зиму.
  • Если петух поет, скоро будет потепление.
  • Если ворона прячет клюв под крыло, стоит ждать морозы.
  • Если на улице гололед, такая погода останется надолго.
  • Если на реке лед встал грудами — будет много хлеба в следующем году.
  • Рожденные 20 ноября — воины и борцы, уверенные в себе. Немного бунтари, но с возрастом становятся спокойнее.
  • Если погода ясная, то и в следующие дни будет тепло и солнечно.
  • Если снег упал на влажную землю, будет хороший урожай ржи.