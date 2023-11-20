Нельзя прогонять птиц и продавать рыбу: приметы на 20 ноября
Православные христиане 20 ноября отмечают Федотов день.
Большую часть жизни Феодот Анкирский провел в качестве язычника, а христианство он принял уже ближе к старости. Во время гонений на христиан Феодот помогал им, укрывая их в своей гостинице. За это Феодота казнили.
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Феодота также называют Федотом Ледоставом за то, что в этот день официально начинался сезон зимней рыбалки.
Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 20 ноября:
- Нельзя жаловаться на неудачи, сплетничать и обсуждать знакомых. Это приведет к несчастью.
- Нельзя думать о плохом, считается, что неприятные мысли принесут с собой негативные последствия.
- Рыбакам нельзя продавать сегодняшний улов, иначе это сулит безденежье на весь год.
- Нельзя быть нерешительными и оставлять дела на потом. Говорят, что эти планы не сбудутся.
- Нельзя прогонять птиц, кидаться в них чем-либо — это сулит неудачи.
- Нельзя ругаться, ссориться — к проблемам со здоровьем.
- Беременным нельзя долго спать, иначе ребенок вырастет лодырем.
- Женщинам нельзя не заниматься рукоделием в этот день. Считается, что те, кто ослушается, потеряют зрение.
Что можно делать 20 ноября:
- Надо трудиться очень усердно, даже беременным женщинам.
- Можно кормить бездомных собак, птиц, добро вернется к вам бумерангом.
- Можно накрыть стол блюдами из рыбы, это принесет удачу и богатство в дом.
- Если сегодня заняться рукоделием, в жизнь придет удача.
- Можно заняться новым делом, работой — все планы и мечты сбудутся.
- Беременным стоит быть скромными и кроткими — малыш будет крепким и здоровым.
- Косточки от рыбы можно выбросить в снег — улов будет хорошим весь год.
- Беременным стоит подумать о хорошем будущем своего ребенка — считается, что все мысли беременной в Федотов день сбываются.
Народные приметы 20 ноября:
- Тучи идут с севера — к холодам.
- Много снега на Федотов день — много снега всю зиму.
- Если петух поет, скоро будет потепление.
- Если ворона прячет клюв под крыло, стоит ждать морозы.
- Если на улице гололед, такая погода останется надолго.
- Если на реке лед встал грудами — будет много хлеба в следующем году.
- Рожденные 20 ноября — воины и борцы, уверенные в себе. Немного бунтари, но с возрастом становятся спокойнее.
- Если погода ясная, то и в следующие дни будет тепло и солнечно.
- Если снег упал на влажную землю, будет хороший урожай ржи.
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