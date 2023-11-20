День в истории, 20 ноября: знаменательные события

20 ноября произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

© Кадр из фильма «Рокки»

«Рамблер» рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 20 ноября.

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Начало Нюрнбергского процесса, 1945

В период с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года Трибунал рассмотрел дела 24 важнейших военных и политических руководителей Третьего рейха и заслушал показания против 21 обвиняемого. Суду были продемонстрированы кадры нацистских концлагерей, снятые военными фотографами союзников во время их освобождения. Наглядные сцены того, что происходило в Европе, стали самым весомым доказательством, представленным на суде. Другими запоминающимися моментами процесса стали демонстрация фильмов «Нацистские концентрационные и тюремные лагеря» и «Нацистский план», подробное описание окончательного решения еврейского вопроса, убийств военнопленных, зверств в лагерях уничтожения и бесчисленных жестоких действий по преследованию евреев.

Принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, 1947

Впервые пара встретилась на свадьбе принцессы Марины Греческой и Датской с принцем Георгом в 1934 году, когда Елизавете было всего 8 лет, а Филиппу — 13. Однако только спустя годы, когда принцесса в подростковом возрасте вместе с родителями посетила Дартмутский военно-морской колледж и провела время с юным курсантом, у нее возникли чувства к своему будущему жениху. В 1947 году королева Елизавета и принц Филипп связали себя узами брака, положив начало самому продолжительному королевскому браку в истории.

Премьера фильма «Рокки» в Нью-Йорке, 1976

Фильм «Рокки» стал самым кассовым фильмом того года, собрав в прокате более 117 млн. долл. Фильм был номинирован на 10 премий «Оскар» и получил три, в том числе за лучшую картину, а его автор и исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне стал звездой.

Сталлоне написал сценарий фильма в течение трех дней, как утверждается, под впечатлением от поединка 1975 года между Мухаммедом Али и Чаком Вепнером. Он отказался продавать права на сценарий, если его не выберут на главную роль. В результате его продюсеры получили ограниченный бюджет в $960 тыс. на съемки, и «Рокки» был снят всего за 28 дней.

Выпущена Microsoft Windows 1.0, 1985

Оригинальная Windows 1 стала первой реальной попыткой Microsoft создать графический интерфейс пользователя в 16-разрядной среде. Разработка велась под руководством основателя Microsoft Билла Гейтса. Система в значительной степени опиралась на использование мыши еще до того, как мышь стала общепринятым устройством ввода информации в компьютер. Чтобы помочь пользователям освоиться с этой непривычной системой ввода, Microsoft включила в комплект поставки игру Reversi, в которой управление осуществлялось с помощью мыши, а не клавиатуры, что позволило приучить пользователей к перемещению мыши и нажатию на экранные элементы.

Пуск первого модуля Международной космической станции (модуль «Заря»), 1998