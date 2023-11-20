«Башни Сатаны»: где они находились на территории СССР

Согласно сакральной географии, планета Земля является сложным организмом, внутри которого находятся огромные запасы энергии. Вырываются наружу они в местах смещений земной коры, тектонических разломов или падений небесных тел. При этом энергия может выходить на поверхность как негативная, так и положительная.

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Французский философ Рене Генон установил, что на планете существуют семь центров обладающих мощной негативной энергией. Их учёный назвал «башнями Сатаны». Согласно версии Генона, именно туда упали с небес семь падших ангелов. Энергия, которая исходит из образовавшихся пробоин, позволяет наладить контакт с тёмной силой. Та же в свою очередь даёт шанс установить контроль над миром.

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В это, похоже, верил не только французский философ. Так, поисками этих мест активно занимались в Третьем рейхе. Учитывая, что Германия потерпела разгромное поражение, то найти их вовремя сторонники фашистской идеологии просто не смогли. Тем не менее на постсоветском пространстве расположены три из семи башен.

Так где же находятся все эти «башни Сатаны»? Первые две из них могут располагаться в Африке — в районах Нигера и Судана. На территории этих современных государств тысячи лет назад жили представители древнейших развитых цивилизаций. Не исключено, что их «развитость» результат взаимодействия с внеземными силами.

Третья башня вполне может находиться в Сирии. В непосредственной близости (Месопотамия, Шумер — нынешний Ирак) стоит искать и четвёртую башню.

А оставшиеся три башни находятся на территории бывшего Советского Союза. Так, пятый источник негативной энергии «обосновался» в Туркестане (к этому региону относятся все азиатские республики, которые входили в состав Советского Союза). Там есть пик Победы (7439 метров, высшая точка Тянь-Шаня). Эта вершина «заработала» репутацию одной из самых смертельных гор на планете. Не было ни одного сезона, чтобы восхождения не сопровождались гибелью людей.