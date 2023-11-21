Какие фразы больше всего раздражают россиян на работе

Сервис видеосвязи «Контур.Толк» провел опрос и выяснил, что бесит россиян на работе. Об этом сообщает Life.ru.

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Больше всего респондентов (67,3%) раздражает организация онлайн-совещаний, в которых они участвуют минимум три раза в день. Часть опрошенных (21%) заявила, что у таких совещаний часто отсутствует четкое описание, а еще 19,5% сказали, что начальство не предупреждает их о созвонах заранее.

Опрошенные также рассказали, что чаще всего мешает им на онлайн-встречах. 12% респондентов заявили, что мешают родные и питомцы, а 10,6% — ремонт у соседей. Многих опрошенных (8,6%) также бесит, когда коллеги начинают друг друга перебивать.

40% респондентов не хотят подключаться к онлайн-встрече по работе, если организаторы не сообщили повестку заранее. Поэтому почти треть смотрит совещание в записи, а еще одна треть просто пропускает встречу из-за плотного графика.

Респонденты отметили, что больше всего их бесит, когда на работе говорят фразу «коллеги» (26%). Среди других ненавидимых выражений — «доброго времени суток» (23%), «просьба принять к сведению» (18,5%), «прошу рассмотреть вопрос» (15,6 %), «это на минутку, это быстро» (12,4%) и «надо было вчера» (11%). Еще 20% не любят лестные благодарности и излишнее количество англицизмов.