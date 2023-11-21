Первый полет на воздушном шаре: день в истории, 21 ноября

Каждый день в мире происходит множество знаменательных событий, которые остаются в памяти не только россиян, но и людей с других уголков Земли. 21 ноября не стал исключением.

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“Рамблер” рассказывает о важных исторических событиях, которые произошли в этот день.

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21 ноября 1783 года состоялся первый полет на воздушном шаре

Над созданием воздушного шара работали Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье. Экспериментальный запуск изобретения в воздух был осуществлен еще летом 1783 года, и прошел он удачно. Поэтому 21 ноября 1783 года на воздушном шаре попробовали отправиться люди.

Первые это сделали маркиз Франсуа д'Арланд и химик Жан Франсуа Пилатр де Розье. Д'Арланд и Розье поднялись на высоту 915 метров, летали на протяжении 25 минут, преодолев расстояние в 9 километров, а потом вернулись на землю. Почему сами изобретатели не отправились в путешествие? Дело в том, что им запретил сам Луи 16, король Франции.

21 ноября 1918 года было создано агентство “Центропечать”

Именно “Центропечать” отвечало за все издания, которые выходили в Советском Союзе. Впоследствии оно было закрыто, и весь контроль за распространением прессы перешел в руки самих издателей. Однако со временем, к 1930 году, печатных изданий стало так много, что появилась необходимость в создании нового органа контроля за прессой. Так появилось объединение “Союзпечать”.

После распада СССР оно было переделано, и появилось другое агентство, которое стало называться “Роспечать”. На данный момент именно “Роспечать” осуществляет в России распространение периодической печати. Ей принадлежит около четырех тысяч торговых точек в 18 субъектах страны.

21 ноября 2013 года обрушился торговый центр Maxima в Риге

Трагедия произошла вечером. Торговый центр к 21 ноябрю 2013 года работал всего пару лет. В ходе обрушения погибло порядка 54 человек, еще 40 получили ранения. Чтобы почтить память пострадавших, в Латвии был объявлен трехдневный траур.