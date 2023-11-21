Бутылка вина от Стинга уйдет с молотка в Екатеринбурге

На благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея» выставят на продажу бутылку вина известного музыканта Стинга с его автографом. Об этом сообщили в пресс-службе СОСПП.

© РИА "ФедералПресс"

«Меценаты передали первые лоты для аукциона благотворительного вечера «Екатерининской ассамблеи», – сообщили в организации.

Одним из лотов, который разыграют на аукционе, стала бутылка вина из личной коллекции британского музыканта Стинга. Коллекционное вино Casino Delle Vie урожая 2012 года из Тосканы произведено на винодельне Pelagio, которой владеют сам исполнитель и его жена, предоставил музыкант Евгений Маргулис.

Еще одним лотом станет джерси с автографом хоккеиста Александра Овечкина. Кроме этого, актер Евгений Миронов передал на благотворительную акцию памятную тарелку со съемок.

«Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов выставит на аукцион памятную тарелку со съемок нового многосерийного фильма «Арсеньев», – добавили в СОСПП.