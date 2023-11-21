Джордж Мартин рассказал, что за год не продвинулся в работе над книгой "Ветра зимы"

Американский писатель Джордж Мартин заявил, что у него готово около 1100 страниц книги "Ветра зимы". Ровно такую же цифру он называл и год назад - в конце 2022-го.

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Информацию об этом он раскрыл во время записи подкаста Bangcast.

При этом автор "Игры Престолов" утверждает, что действительно много пишет, но сложность и комплексность произведения не позволяет ему продвинутся дальше и достичь значительного прогресса.

Дата релиза Мартином уже не называется - даже примерная. Он ограничивается лишь формулировками о том, что впереди "еще сотни страниц", которые предстоит написать.