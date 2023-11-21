Покушения на Сталина: сколько их было на самом деле

Первое покушение произошло в 1931 году. Белогвардейский офицер и шпион, работавший на Великобританию, некто Огарев 6 ноября встретил Иосифа Джугашвили в Москве на ул. Ильинка. Белогвардеец выхватил из кобуры пистолет и попытался сделать выстрел. Но за Огаревым следил сотрудник НКВД, который и помешал ему выстрелить. После этого случая Сталину было рекомендовано прекратить пешее передвижение по городу.

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В начале 30-х годов против Сталина образовался целый заговор, получивший условное название «Дело Клубок». В нем участвовала группа военных во главе с Петерсоном и Янукидзе. Заговорщики собирались убить Сталина, но были разоблачены и расстреляны. Все материалы по «Делу Клубок» засекречены по сей день.

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В 1935-ом в генсека стреляла, но промахнулась наследница русской аристократической фамилии Орловых-Павловых. Ее действия также расследовались следователями НКВД в рамках «Дела Клубок». Все, кто по нему проходил, после развенчания культа Сталина были реабилитированы, а само дело было признано полностью сфабрикованным.

1937 год

В 1937-ом расследовалось еще одно покушение. Его пыталась совершить Лицинская (Занковская) Т. В. Во время допросов она полностью признала свою вину и даже объявила себя немецкой шпионкой. Приговор был однозначным – расстрел. Об этом написал позднее в своей книге «Они и мы» сын расстрелянной Лицинской, Полежаев П. В.

В том же 37-ом произошел один подозрительный случай. 1 мая в кобуре наркома Ворошилова оказалось боевое оружие (револьвер). Раньше такого за ним не водилось. Существует версия, что в это время готовился государственный переворот. Однако, никаких документальных свидетельств этому не осталось.

Японские диверсанты

В 1938-ом на Сталина было совершено 2 неудачных покушения. Одно из них – непосредственно в Кремле. 11 марта лейтенант Данилов из тульского гарнизона в форме офицера ГПУ и с поддельным удостоверением личности проник на территорию Кремля. Его намерение убить Сталина было вовремя разоблачено.

В конце 1938 года против Сталина готовилась диверсия под названием «Медведь». Ее возглавил Люшков Г. С., бывший высокопоставленный сотрудник НКВД, переметнувшийся на сторону японцев. В связке с ним работали 6 белогвардейцев. Главу Советского государства планировали застрелить в Мацесте, во время прохождения им курса лечения. Планы диверсантов были провалены по донесению советского тайного агента Лео. Заговорщики были обстреляны на турецко-советской границе. Нескольким из них удалось бежать.

В 1939-ом еще одна диверсионная операция была провалена благодаря донесениям все того же Лео и усилиям чекистов. Она готовилась японскими спецслужбами. Планировалось заложить в Мавзолее и взорвать во время первомайской демонстрации бомбу. Этот случай описан в книге Хияма Есиаки о покушениях на Сталина.

Дело Дмитриева

В 1942 году произошел скандальный случай. Дезертировавший из рядов Красной армии С. Дмитриев 6 ноября стрелял по машине Микояна, которая выехала из Кремлевских Спасских ворот. Есть предположения, что Дмитриев перепутал машины. На самом деле он хотел за что-то отомстить лично Сталину. Другая версия основывается на психической невменяемости стрелявшего. Через 8 лет он был расстрелян.

Немецкие покушения

В 1943 году фашистами была разработана спецоперация по уничтожению Сталина и некоторых других глав государств-противников нацистской Германии. Покушение должно было произойти на Тегеранской конференции. Советская контрразведка вовремя раскрыла планы немцев, благодаря чему были спасены Черчилль и Рузвельт, а не только сам Сталин.

Другое покушение фашисты собирались произвести с помощью военнопленного Таврина. Согласно первому варианту их плана по машине Сталина должны были выстрелить особыми бронебойными снарядами. Запасной вариант представлял собой план подрыва Сталина при помощи магнитной мины, управляемой дистанционно. Оба плана были раскрыты контрразведкой, а Петр Таврин – арестован.

Подозрительные случаи

Странная авария произошла в 1931-ом. Поздно ночью 25 августа грузовик врезался в автомобиль, в котором ехали Сталин с Ворошиловым. Охрана мгновенно подняла тревогу. Перепуганный водитель грузовика сбежал с места аварии. Его нашли. Оказалось, мужчина был сильно пьян и никаких враждебных планов в отношении Иосифа Виссарионовича не имел.

Чуть позднее, в том же 1931-ом, катер Сталина был обстрелян береговой охраной неподалеку от Гагр. Это произошло из-за задержки морского судна в пути по причине непогоды, о которой охрана на берегу проинформирована не была. В результате опасного недоразумения никто не пострадал.

Еще один странный случай произошел в 1935-ом. 18 мая столкнулись 2 самолета: АНТ-20, носивший название «Максим Горький», и И-5. Авария закончилась многочисленными жертвами. Не удалось спастись ни членам экипажей, ни пассажирам. Эта авария примечательна тем, что непосредственно перед ней прошел слух, якобы на «Максиме Горьком» будет лететь сам Сталин.

Последнее недоказанное покушение