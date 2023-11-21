День юриста в России в 2023 году: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День юриста в России отмечается каждый год в один и тот же день в начале декабря. В этот день чествуют всех, кто связан с юриспруденцией. Хотя эта профессия одна из старейших в мире, в России профессиональный праздник юристы получили не так давно — в 2008 году. «Лента.ру» рассказывает историю этой даты и предлагает идеи подарков ко Дню юриста.
Когда отмечается День юриста в 2023 году?
День юриста отмечается 3 декабря ежегодно. В 2023-м этот день выпадает на воскресенье.
В других странах День юриста празднуют в иные даты. Например, в Белоруссии это первое воскресенье декабря, в Казахстане — 30 сентября, в Молдавии — 19 октября, а в США вместо Дня юриста отмечают День права, он приходится на 1 мая.
Свои профессиональные праздники есть и у отдельных категорий юристов в России. Так, 12 января отмечают День работника российской прокуратуры, 6 апреля — День следователя МВД, 26 апреля — День нотариата, 31 мая — День адвокатуры, 25 июля — День следователя СК, а 1 ноября — День судебного пристава.
Когда появился День юриста?
Идея учреждения профессионального праздника для правоведов была выдвинута на съезде Ассоциации юристов России в январе 2008 года. Уже в феврале того же года президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня юриста.
Датой праздника было выбрано 3 декабря — день старта Судебной реформы 1864 года в императорской России
Именно в этот день император Александр II утвердил Судебные уставы, ставшие основой судебной реформы 1864 года.
До того, как Путин в 2008-м утвердил День юриста, в России отмечались День работника прокуратуры (12 января) и День специалиста юридической службы в Вооруженных силах (29 марта). Однако эти памятные даты не могли соотнести с собой многие работники юриспруденции.
Кроме того, относительно недавно появились День нотариата (26 апреля), День работника следственных органов СК (25 июля), День судебного пристава (1 ноября).
Роль и значение юристов в современном обществе
«К юристу, как и к врачу, обращаются в сложных ситуациях, когда без профессиональной поддержки решить проблему не получается. Разобраться в законе, написанном сложным юридическим языком, обычному человеку непросто. Современное общество живет по определенным нормам и правилам, без соблюдения которых наступил бы хаос», — рассказывает «Ленте.ру» Екатерина Батяновская, старший юрист международной фармацевтической компании.
Как бы это громко ни звучало, но юрист действительно меняет мир к лучшему, когда не допускает нарушения прав граждан в различных жизненных ситуациях. Юристы вносят свой вклад в развитие законодательства, прав и свобод граждан и укрепление правопорядка. Поэтому профессия юриста играет важную социальную роль Екатерина Батяновская юрист
Говоря об актуальности и востребованности юристов, эксперт указывает на влияние современных технологий на содержание юридической профессии. «Рутинные, стандартные процессы будут автоматизированы. Но с развитием технологий появятся новые задачи и отрасли права, а значит, будет потребность в соответствующих специалистах. Еще 20-30 лет назад мало кто слышал о цифровых деньгах и искусственном интеллекте, а сегодня это часть жизни современного общества, которая также нуждается в правовом регулировании», — говорит Екатерина Батяновская.
Однако замены людей-юристов на машины эксперт не ожидает. «Эмоциональный интеллект, ораторские способности, чувство справедливости, умение находить нестандартные решения очень важны в профессии юриста, и это именно то, что даст человеку преимущество перед машиной», — рассказывает правовед.
Традиции Дня юриста
В этот день принято поздравлять всех юристов — адвокатов, судей, правозащитников, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов. Этот праздник по праву считают своим преподаватели и студенты юридических факультетов, а также выпускники, даже если в дальнейшем они занялись другой деятельностью.
С 2009 года в этот день, 3 декабря, Ассоциация юристов России вручает высшую юридическую Сергей Алексеев.
Что подарить на День юриста?
Как и во многих других случаях, при выборе подарка на День юриста следует отталкиваться от интересов человека, которому предназначен презент, а также от собственных представлений и бюджета. Вот некоторые варианты подарков на День юриста.
Юридические книги. Если знаете, какие темы интересуют друга-юриста, подарите книгу по соответствующей области права или профессиональную литературу. Элегантная канцелярская продукция. Юристы часто ценят качественные ручки, блокноты или ежедневники. Можете выбрать товары с классическим и стильным дизайном. Аксессуары. Например, стильный портфель, кожаный чехол для документов или подставка для ручек на рабочем столе. Подписка на юридический журнал или онлайн-ресурс. Если близкий человек, юрист по профессии, интересуется последними новостями и тенденциями в мире права, подписка может быть полезным подарком. Поход на культурное мероприятие. Билеты на концерт, спектакль, выставку или другое культурное событие могут быть приятным отдыхом после напряженного рабочего дня. Подарочный сертификат. Если нет уверенности в предпочтениях, подарочные сертификаты от магазинов, ресторанов или спа-салонов всегда будут актуальными.