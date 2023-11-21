День юриста в России в 2023 году: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День юриста в России отмечается каждый год в один и тот же день в начале декабря. В этот день чествуют всех, кто связан с юриспруденцией. Хотя эта профессия одна из старейших в мире, в России профессиональный праздник юристы получили не так давно — в 2008 году. «Лента.ру» рассказывает историю этой даты и предлагает идеи подарков ко Дню юриста.

Когда отмечается День юриста в 2023 году?

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День юриста отмечается 3 декабря ежегодно. В 2023-м этот день выпадает на воскресенье.

В других странах День юриста празднуют в иные даты. Например, в Белоруссии это первое воскресенье декабря, в Казахстане — 30 сентября, в Молдавии — 19 октября, а в США вместо Дня юриста отмечают День права, он приходится на 1 мая.

Свои профессиональные праздники есть и у отдельных категорий юристов в России. Так, 12 января отмечают День работника российской прокуратуры, 6 апреля — День следователя МВД, 26 апреля — День нотариата, 31 мая — День адвокатуры, 25 июля — День следователя СК, а 1 ноября — День судебного пристава.

Когда появился День юриста?

Идея учреждения профессионального праздника для правоведов была выдвинута на съезде Ассоциации юристов России в январе 2008 года. Уже в феврале того же года президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня юриста.

Датой праздника было выбрано 3 декабря — день старта Судебной реформы 1864 года в императорской России

Именно в этот день император Александр II утвердил Судебные уставы, ставшие основой судебной реформы 1864 года.

До того, как Путин в 2008-м утвердил День юриста, в России отмечались День работника прокуратуры (12 января) и День специалиста юридической службы в Вооруженных силах (29 марта). Однако эти памятные даты не могли соотнести с собой многие работники юриспруденции.

Кроме того, относительно недавно появились День нотариата (26 апреля), День работника следственных органов СК (25 июля), День судебного пристава (1 ноября).

Роль и значение юристов в современном обществе

«К юристу, как и к врачу, обращаются в сложных ситуациях, когда без профессиональной поддержки решить проблему не получается. Разобраться в законе, написанном сложным юридическим языком, обычному человеку непросто. Современное общество живет по определенным нормам и правилам, без соблюдения которых наступил бы хаос», — рассказывает «Ленте.ру» Екатерина Батяновская, старший юрист международной фармацевтической компании.

Как бы это громко ни звучало, но юрист действительно меняет мир к лучшему, когда не допускает нарушения прав граждан в различных жизненных ситуациях. Юристы вносят свой вклад в развитие законодательства, прав и свобод граждан и укрепление правопорядка. Поэтому профессия юриста играет важную социальную роль Екатерина Батяновская юрист

Говоря об актуальности и востребованности юристов, эксперт указывает на влияние современных технологий на содержание юридической профессии. «Рутинные, стандартные процессы будут автоматизированы. Но с развитием технологий появятся новые задачи и отрасли права, а значит, будет потребность в соответствующих специалистах. Еще 20-30 лет назад мало кто слышал о цифровых деньгах и искусственном интеллекте, а сегодня это часть жизни современного общества, которая также нуждается в правовом регулировании», — говорит Екатерина Батяновская.

Однако замены людей-юристов на машины эксперт не ожидает. «Эмоциональный интеллект, ораторские способности, чувство справедливости, умение находить нестандартные решения очень важны в профессии юриста, и это именно то, что даст человеку преимущество перед машиной», — рассказывает правовед.

Традиции Дня юриста

В этот день принято поздравлять всех юристов — адвокатов, судей, правозащитников, следователей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов. Этот праздник по праву считают своим преподаватели и студенты юридических факультетов, а также выпускники, даже если в дальнейшем они занялись другой деятельностью.

С 2009 года в этот день, 3 декабря, Ассоциация юристов России вручает высшую юридическую Сергей Алексеев.

Что подарить на День юриста?

Как и во многих других случаях, при выборе подарка на День юриста следует отталкиваться от интересов человека, которому предназначен презент, а также от собственных представлений и бюджета. Вот некоторые варианты подарков на День юриста.