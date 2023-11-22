Почему американцы не верят в официальную версию убийства Джона Кеннеди

Расстрел 35-го президента США Джона Кеннеди остается самым громким покушением ХХ века. Несмотря на то что стрелка — бывшего морпеха — задержали по горячим следам, миллионы людей по всему миру до сих пор сомневаются в выводах следствия.

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Поклонники Кеннеди отказываются верить, что одного из самых влиятельных политиков в мире, любимца Америки, смог застрелить какой-то неуравновешенный одиночка. Одни ищут в этом руку всесильного КГБ, другие — строят конспирологические версии о мести ЦРУ, кубинцев и мафии.

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Народный герой

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был настоящим поп-идолом. Он встал во главе государства в возрасте всего 42 лет. Голливудская внешность, статус героя Второй мировой войны и наследника миллиардного состояния, Пулитцеровская премия за автобиографию «Профили мужества» — все это покорило сердца американцев, ведь новый президент был так похож на их любимых киногероев эпохи расцвета массового телевидения. Но также Кеннеди вошел в историю как один из самых неоднозначных президентов.

За неполные три года его правления США втянулись в ряд внутри- и внешнеполитических кризисов: неудачная высадка в заливе Свиней на Кубе, Берлинский кризис, Карибский кризис, Вьетнамская война. Резкий левый поворот политики, либерализация гражданских прав и широкая финансовая поддержка бесплатного образования и медицины оттолкнули от Кеннеди консервативную Америку и привели к поляризации общества.

Выстрелы в Далласе

В пятницу 22 ноября 1963 года Джон Кеннеди со своей женой Жаклин прилетел в Даллас, штат Техас. Через год в США должны были пройти президентские выборы, и Кеннеди рассчитывал привлечь на свою сторону спонсоров из этого богатого города. Президентский кортеж выехал из аэропорта без десяти двенадцать. В кабриолете Lincoln Continental сидели Кеннеди с женой и губернатор Техаса Джон Коннели со своей супругой. Они приветствовали своих сторонников, выстроившихся на обочине, и махали руками фотографам и операторам.

Кортеж повернул с Мейн-стрит на Хьюстон-стрит, жена губернатора повернулась к Кеннеди и сказала: «Мистер президент, согласитесь, что Даллас вас любит», на что Кеннеди ответил: «Разумеется». После этого кортеж повернул на Элм-стрит. Ровно в 12:30 из расположенного рядом школьного книгохранилища раздались выстрелы: одна пуля попала Кеннеди в спину и вышла через шею, вторая — в голову.

Сразу после первого выстрела агент Секретной службы Клинтон Хилл, ехавший на подножке машины охраны позади кабриолета президента, догнал автомобиль Кеннеди и накрыл тело президента собой. Впрочем, увидев дыру в голове президента, Хилл сразу показал своим коллегам обращенный вниз большой палец. Водитель президентского кабриолета Уильям Грир тут же тронулся с места и через пять минут привез Кеннеди в госпиталь Паркленд. По прибытии в больницу президент еще был жив, однако, несмотря на все старания врачей, к 13:00 он скончался.

Первый подозреваемый

Сразу после стрельбы из книгохранилища вышел 24-летний Ли Харви Освальд. Он не переживал, ничем не выделялся на общем фоне и поэтому не привлек к себе внимания. Освальд вернулся домой, однако пробыл там недолго. На выходе из дома его окликнул полицейский Джей Типпит, которого Освальд застрелил из револьвера.

Ближе к 14 часам Освальда задержали полицейские в кинотеатре, куда он пробрался без билета и смотрел фильм. Вечером 22 ноября ему официально предъявили обвинение. В заключении Освальд пробыл недолго. 24 ноября в 11:20, когда Освальда выводили из полицейского участка к автозаку, владелец ночного клуба Джек Руби подбежал и застрелил мужчину.

Неуравновешенный марксист

Формально по законам Соединенных Штатов умерший не может быть судим, однако расследовавшая гибель Кеннеди правительственная комиссия Уоррена однозначно называет его убийцей. И на то есть весьма веские основания. Уроженец Нового Орлеана, выходец из неблагополучной семьи, Освальд с раннего возраста был человеком нервным и не очень уравновешенным. В юности он увлекся марксизмом и в 16 лет вступил в Социалистическую партию Америки, а в 17 лет завербовался в Корпус морской пехоты США.

За время службы он трижды попадал под трибунал, однако зарекомендовал себя как неплохой стрелок. Движимый коммунистической идеологией, Освальд выучил русский язык, скопил деньги и в 1959 году в неполные 20 лет эмигрировал в Советский Союз. В СССР он жил в Минске и работал на радиозаводе «Горизонт». Интересно, что его наставником и учителем русского языка стал будущий первый президент независимой Белоруссии Станислав Шушкевич.

Кубинский след

Жизнь в Советском Союзе довольно быстро наскучила бывшему морпеху, и уже в июне 1962 года вместе с молодой женой Освальд возвращается в США и поселяется в Далласе. Там он вращается среди местных социалистов и поклонников кубинского правителя Фиделя Кастро. А за два месяца до покушения Освальд и вовсе поехал в Мексику, где, по данным ЦРУ, посещал советское и кубинское посольства и контактировал с офицерами КГБ, которых американцы считали специалистами по покушениям и подрывной деятельности.

Полковник КГБ в отставке Олег Нечипоренко подтверждал, что встречался с Освальдом за два месяца до убийства Кеннеди, однако характеризовал бывшего морпеха как человека с «неустойчивой психикой, невротического склада характера с проявлением истеричности в некоторых ситуациях» и поэтому неинтересного в качестве объекта вербовки. Учитывая накал противостояния в годы холодной войны и связи Освальда с коммунистами, версия о причастности Советского Союза к убийству Кеннеди, очевидно, могла быть одной из приоритетных, однако никаких серьезных доказательств ЦРУ так и не обнаружило.

Неопровержимые доказательства

Если версия о советском факторе в убийстве Кеннеди остается лишь ничем не подтвержденной конспирологией, то вина Освальда имеет множество доказательств. Прибывшие вскоре после стрельбы на место преступления полицейские обнаружили за ящиками итальянскую винтовку Carcano, по принципу действия схожую с советской винтовкой Мосина.

Впоследствии оказалось, что эту винтовку купил именно Освальд, на ней обнаружили его отпечатки, волокна рубашки оказались идентичны следам волокон с Carcano, а поразившие президента пули были выпущены именно из этого оружия. Однако и тут нашлось место если не конспирологии, то как минимум сомнению в полноте и достоверности официальной версии.

При последующих испытаниях, которые проводили как ФБР, так и журналисты, далеко не все стрелки сумели за небольшой отведенный промежуток времени сделать три выстрела на нужное расстояние и с высокой точностью. Это тем более интересно, что сам Освальд был неплохим, но ни в коем случае не блестящим стрелком. В свою очередь, эти обстоятельства породили предположение, что убийц на самом деле было больше и что настоящие киллеры сумели скрыться.

Неудобная правда

Для расследования обстоятельств убийства Кеннеди в США создали специальную комиссию, которую возглавил председатель Верховного суда Эрл Уоррен. Все следственные действия взяло на себя ФБР. По итогам десяти месяцев работы комиссия представила доклад об убийстве Кеннеди. Из него следует, что Ли Харви Освальд был единственным убийцей и не имел никаких сообщников. Также комиссия подтвердила так называемую теорию одной или, как ее называют конспирологи, волшебной пули.

Дело в том, что первая пуля, после того как поразила Кеннеди в спину и вышла через шею, также поразила сидящего перед ним губернатора Коннели. Пуля вошла через его правое плечо, вышла в правой части груди и вновь попала в его левую руку. В кабриолете была разница в высоте между передним и задним рядом кресел, Кеннеди был выше переднего пассажира, к тому же губернатор наполовину повернулся к президенту в момент выстрела, что и объясняет на первый взгляд странную траекторию пули. Результаты работы комиссии Уоррена вызвали широкое обсуждение в обществе, звучала критика и сомнения в достоверности официальных данных.

По следам кубинцев и ЦРУ

В 1966 году прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон начал собственное расследование убийства Кеннеди, опираясь на имеющиеся фотографии и видеозаписи момента убийства. Он полагал, что заговор с целью убийства президента был организован отдельными сотрудниками ЦРУ и антикастровскими диверсионными группами кубинских эмигрантов. Причиной мог быть курс администрации Кеннеди, которая пыталась завершить конфронтацию с СССР и не предпринимала дальнейших попыток свергнуть Кастро.

Гаррисон полагал, что стрелков было три, а главным подозреваемыми считал пилота Дэвид Ферри и банкира Клэя Шоу. Спустя несколько дней после обнародования информации об этом расследовании Ферри скончался. Доказать виновность Шоу в суде Гаррисону за два года слушаний так и не удалось, методы его расследования комитетом Палаты представителей были названы «сомнительными».

Вопросы к ЦРУ и ФБР

Время от времени в США возвращались к теме расследования убийства Кеннеди. Дело в том, что, согласно опубликованным данным соцопросов, 70 процентов жителей США не верят в официальную версию убийства, а 61 процент считает, что Освальд действовал не один. У президента Кеннеди действительно было много недоброжелателей среди американских элит, его жесткая борьба с криминалом не нравилась мафии, а внешнеполитический курс, вероятно, мог не устраивать определенные силы в спецслужбах. Без рассекречивания архивов спецслужб вряд ли возможно установление каких-либо новых, меняющих привычную картину убийства Кеннеди, фактов.