Воскрешение мертвецов в СССР: чем закончились эти эксперименты

Человечество всегда мечтало овладеть тайной жизни, стать бессмертным и научиться воскрешать умерших.

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Активно работала в этом направлении в том числе и советская наука. Хотя первые эксперименты начались еще раньше…

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Ожившая рыба

В 1902 году русский физиолог А. А. Кулябко осуществил опыт с отрезанной головой рыбы. Он подключил ее кровеносные сосуды к специальному аппарату, который качал в мозг кровезаменитель. В результате рыбья голова двигала глазами, открывала рот и даже шевелила грудными плавниками.

Собачьи головы доктора Брюхоненко

На рубеже 1920-1930-х годов еще дальше пошли советские физиологи С. С. Брюхоненко и С. И. Чечулин, сумевшие «оживить» голову собаки, подключив ее к созданному ими аппарату искусственного кровообращения — автожектору, как они его назвали. При этом удалось сохранить основные физиологические функции и реакции: голова облизывалась, чуя пищу, закрывала глаза от стуков и шума, зрачки реагировали на свет…

Трансплантолог Демихов

На основе работ Брюхоненко советский биолог Владимир Демихов поставил ряд удачных экспериментов по сохранению жизни путем объединения двух организмов общей системой кровообращения. Он пришивал собакам вторую голову — от недавно умершего животного. И та оживала. Правда жизнь таких «химер» не была долгой — смерть наступала через несколько дней из-за отторжения тканей. Со временем Демихов научился бороться и с этим — его работы легли в основу современной трансплантологии.

Кошка с того света

Советский патофизиолог Иоаким Романович Петров решил бросить вызов самой смерти. Он работал над полноценным воскрешением животных, используя различные методики — массаж сердца и введение в него адреналина, электростимуляцию и искусственное дыхание, переливание крови. Опыты на кошках показали, что даже после часа клинической смерти животные способны возвращаться к жизни.

Правда, жизнью это можно было назвать едва ли — жизнедеятельность пушистых ограничивалась лишь рефлекторными реакциями. А вот, если сердечную и дыхательную функцию удавалось восстановить в течение трех минут, то большинство подопытных кошек возвращались к самой настоящей полноценной жизни.