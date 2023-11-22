Почему верующие так почитают Матрону Московскую

22 ноября 2023 года исполняется 140 лет со дня рождения святой блаженной Матроны Московской, или Матронушки, как ее ласково называют верующие. Эта удивительная святая жила не в древности, а почти в наши дни: родилась до революции, жила в Советском Союзе – братья ее были большевиками. Вместе со всем народом переносила она тяготы Великой Отечественной войны, а умерла в 1952 году. Возможно, до сих пор еще живы люди, которые бывали у нее в комнатке в Староконюшенном переулке или на Сходне – к ней не иссякал людской поток.

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Сейчас образ святой Матроны Московской можно увидеть не только в каждом храме столицы, но и в церквях по всей России, хотя она канонизирована в лике местночтимых святых Московской епархии. Около ее икон всегда теплятся зажженные свечки. Блаженной Матроне молятся о помощи в тяжелых жизненных обстоятельствах, при потере работы, в нужде и бедности. Но чаще всего святую просят помолиться перед Господом об исцелении или облегчении болезней, особенно в случае предстоящей операции или при ранении. После обращения к ней люди так скоро получают просимое, что в народе блаженную прозвали «скорой помощницей». Возможно, поэтому и сейчас люди все идут и идут к мощам святой, которые находятся в Покровском женском монастыре в Москве. И каждый, кто хотя бы раз побывал там, помнит необыкновенное ощущение близости, теплоты и отзывчивости святой.

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Матрона Дмитриевна Никонова – так звали в миру блаженную – родилась в селе под Тулой в многодетной крестьянской семье, которая едва сводила концы с концами. Ее родители Димитрий и Наталья были уже немолодыми людьми. Девочка была пятым, причем нежеланным ребенком: отчаявшаяся от бедности мать собиралась пристроить ее в приют князя Голицына в соседнем селе. Но дочка родилась слепой, причем глаз у нее не было совсем, а глазницы были скрыты плотно сомкнутыми веками. И мать, погоревав, передумала – оставила беспомощного младенца воспитываться в семье.

Когда Матрона подросла, то стала главным утешением мамы и всегда жалела ее, будто это не она сама, а мама нуждалась в помощи и защите. Матрона была очень маленького роста. Жилось ей тяжело. Мать, занятая хозяйством и тяжелым крестьянским трудом, не могла быть все время при ней. И сельские дети, включая ее родных братьев и сестер, частенько обижали девочку, издевались над ней. Единственным ее спасением была церковь, где к ней никто не смел прикоснуться. Поэтому Матрона практически росла в храме. Там ее жалели, священник и бабушки в церкви гладили девочку по голове, ласково говорили с ней. Матрона выучила все церковные песнопения и богослужебные тексты, цитировала наизусть большие куски из Евангелия и в душе ее все росла огромная любовь и благодарность к Богу.

Скоро стало понятно, что слепая девочка одарена такими талантами, которые и не снились ее зрячим односельчанам. Прикоснувшись к иконам, она сразу узнавала, какой святой перед ней. Много времени проводила в храме, за молитвой. Но главное – она прозревала и настоящее, и будущее, а сказанное ей всегда сбывалось. Началось с того, что среди ночи она вдруг сказала, что скончался священник, крестивший ее. И это оказалось правдой. Но и многое другое было для нее открыто.

Когда и близкие, и жители села поняли это, то стали прислушиваться к ее прорицаниям, которые она произносила часто иносказательно. При этом Матрона пророчествовала не только о том, что будет с ее ближайшими соседями, но предсказала страшную судьбу царской семьи, революцию, Великую Отечественную войну и всю историю многострадальной России.

Часто она уберегала жизни людей, предупреждая о пожарах, бедствиях, неурожае и иных опасностях. К ней потянулись за советом жители близлежащих деревень. И все везли подарки: кто муки, кто яиц, кто сметаны. Скоро слепая девочка стала главной кормилицей семьи. А когда у нее обнаружился еще и дар целительства, то слава о ней разнеслась далеко за пределы Тульской губернии.

Когда Матрона подросла, то в отрочестве у нее появилась подружка – дочь местного помещика Лидия Янькова. Та много путешествовала – совершала под присмотром своей няни паломничества по святым местам. С разрешения родителей она брала с собой Матрону и заботилась о ней в путешествиях. Так девочки-подростки побывали и в Киево-Печерской лавре, и в Свято-Троицкой, где поклонились мощам Сергия Радонежского. А также съездили в Санкт-Петербург – обошли все святыни и побывали в Александро-Невской лавре. После этого Лидия Янькова со своей няней свозили Матрону в Кронштадский Андреевский собор, где служил сам праведный Иоанн Кронштадтский. Существует предание, что после литургии он подозвал Матрону к себе, назвав ее по имени, и, благословив девочку, произнес удивительные слова: «Вот идет моя смена – восьмой столп России». Так через праведного Иоанна Кронштадтского множество людей узнали о том, что Матронушке предстоит принять на себя подвиг блаженства и стать молитвенницей за всю Россию.

На семнадцатом году жизни произошло несчастье: у девушки отнялись ноги, она лишилась возможности не только посещать храм Божий, но и передвигаться по дому, даже самостоятельно ухаживать за собой. Но она не роптала, а продолжала свою ежедневную кропотливую молитву. Так она ходатайствовала перед Богом за людей, которые все шли и шли в дом ее родителей – просили девушку помолиться о них. И это представление о ней, как о молитвенной заступнице, сохранилось до сих пор. Она и теперь, за пределами земной жизни, продолжает подвиг молитвы за всех, кто просит ее об этом.

В общей сложности блаженная Матрона прожила в беспомощном состоянии более 50 лет. У нее не было никого, кто постоянно заботился бы о ней. Через несколько лет после революции, когда умерли ее родители, а подруга и заступница Лидия Янькова лишилась и имущества, и крова, она перебралась из родного села сперва в соседнее, а затем и в Москву, где стала фактически бездомной странницей. Жила то там, то здесь – по друзьям и родственникам. В условиях государственного атеизма и гонений на Церковь и верующих ей приходилось часто переезжать с места на место, зачастую избегая ареста только чудом.

Иногда ей приходилось делить кров с людьми, которые были настроены к ней откровенно враждебно. Они принимали Святую Матрону лишь потому, что заботились о своей выгоде, ведь к ней постоянно шли люди. И если их даров не брала она сама, то хозяева дома – всегда были рады подношениям. Блаженная постоянно принимала до 40 человек в день. Выслушивала, беседовала, молилась, наставляла.

Живя по чужим углам, часто обижаемая и беспомощная, Матронушка никогда не унывала, не жаловалась на судьбу, а всегда благодарила Бога и молилась за всех, с кем ее сводила судьба.

Этот подвиг терпения и молитвы Господь отметил, благословив ее даром прозорливости, чудотворения и исцеления. Есть множество свидетельств о том, что по ее молитвам люди исцелялись. Матрона бескорыстно помогала всем, кто приходил к ней со своими горестями. Она требовала от людей лишь покаяния и веры в Бога. Многие, кому она помогла, действительно обретали веру. А еще своим смирением она учила людей безропотно и с благодарностью к Господу нести свой крест, свои житейские тяготы, которых у каждого хватает.