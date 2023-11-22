Убийца Кеннеди в СССР: что делал Ли Харви Освальд в Советском Союзе

Ли Харви Освальд - главный подозреваемый в убийстве Кеннеди. За полтора года до этого он вернулся в Америку из СССР.

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Всё началось с дурдома

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Ли Харви Освальд не прилетел в Советский Союз на самолёте "Аэрофлота", его не встречала у трапа делегация с цветами. Путь отставного морпеха в "империю зла" был тернист, но хорошо спланирован. По одной из версий, из армии Освальд ушёл по причине "ухода за матерью", а вовсе не из-за его политических взглядов. Как бы там ни было, Ли предоставил фиктивные документы о своём намерении поступать в зарубежные университеты и получил студенческую европейскую визу. 20 сентября 1959 года псевдоабитуриент отплыл из Нового Орлеана во Францию. Из Франции Освальд отправился в Англию, потом полетел в Хельсинки, где получил советскую визу. 16 октября на поезде Ли Харви Освальд прибыл в Москву. Сразу по прибытии беглец заявил о своём желании получить советское гражданство: "Я хочу получить гражданство, поскольку я коммунист и рабочий. Я жил в декадентском капиталистическом обществе, где рабочие - рабы. Мне двадцать лет, я служил три года в морской пехоте США, я служил с оккупационными войсками в Японии. Я видел американский империализм во всех его формах.

И мне не хочется возвращаться ни в одну страну за пределами СССР. Я готов отказаться от своего американского гражданства и взять на себя обязанности советского гражданина". В гражданстве Освальду было отказано, Освальд порезал вены и был отправлен в психиатрическую больницу. После выхода из клиники Ли пошел в американское посольство, где заявил о своём желании отказаться от американского гражданства. О настырном беглеце в это время уже писали американские таблоиды. Он проявлял неподражаемое упрямство и намеревался остаться в Москве и учиться в МГУ, но его отправили в Минск - работать на радиозаводе токарем. Хотел Освальд советской жизни - получил Освальд советскую жизнь.

Он же Лёша, он же Алик

Ли неплохо ассимилировался в Минске. Ему для этого предоставили все условия: дали работу с хорошим окладом, выделили квартиру и всячески поддерживали. Конечно, за ним постоянно велась слежка, его знакомые были на постоянном контроле у КГБ, но среди ночи с обыском в квартиру не вламывались и руки не заламывали. Из дневника Ли: "В качестве проверки меня назначили слесарем, платят по 700 рублей в месяц, работать очень легко. Я учусь русскому достаточно быстро. Сейчас все очень доброжелательны и добры". Особых рвений в работе Ли не выказывал, но то, что от него требовали, выполнял чётко: морпех, как-никак. Со временем Освальд, будучи довольно компанейским человеком, обзавёлся друзьями и вёл жизнь простого советского рабочего. Друзья его называли Лёшей и Аликом.

Женщины

Американец в Минске 59-года - птица редкая. Ли пользовался успехом у женщин и нередко приходил на работу уставшим, потому что "ночью любовь была". Женщины вокруг американца в Советском Союзе - это не только романтика и разговоры при луне - это ещё и самый надёжный источник информации и элемент контроля. Окружающие Освальда девушки были информаторами КГБ, но Ли это вряд ли смущало: антисоветских взглядов он не выказывал, хоть и слыл среди товарищей "патриотом Америки". В марте 1961 года Освальд, которому уже начала наскучивать советская жизнь, встретил Марину Прусакову. Через полтора месяца они поженились. В феврале 1962 года у них родилась дочь, которую назвали Джун.

Случай на охоте

Сомнения в том, что Освальд убил Кеннеди появились у его советских знакомых сразу после предъявленного обвинения. По воспоминаниям Леонида Цагойко, слесаря радиозавода, с которым Освальд однажды ходил на охоту, стрелял Ли плохо, хоть и был по второй армейской специальности снайпером. Взяли мужики однажды Ли на охоту, так американец даже в зайца не убил, замешкался и промахнулся, чуть в друзей своих не попал. После той неудавшейся охоты Цагойко вызвало начальство и запретило брать в другой раз с собой Освальда.

Ли романтик

В чём однозначно сходятся все воспоминания об Освальде "минского периода", так это в том, что он очень любил свою жену Марину. Постоянно дарил ей цветы. В своих дневниках Ли писал, что женился на Марине, чтобы досадить ещё одной своей девушке, Элле, которая до этого отказала американцу. "Май. Переход всей моей любви с Эллы на Марину был очень тяжелым, особенно потому, что я видел Эллу каждый день на заводе. Но с каждой неделей я все больше становился близким своей жене. Я еще не рассказал ей о желании вернуться в США. Она меня любит до сумасшествия. Лодочные прогулки по минскому озеру, гуляния в парке, вечера дома и у ее тети Вали... Июнь. То же, что и в мае, мы все ближе и ближе, я очень мало думаю об Элле. В последние дни месяца открываюсь жене, что хочу уехать. Она сначала была ошарашена, но теперь подбадривает меня, чтобы я делал то, что хочу».

Ли задумывается

Освальд в Минске не бедствовал. В месяц он получал 1400 рублей, что по тем временам соответствовало окладу директора завода (зарплата, плюс средства от "Красного креста"). За квартиру он платил 60 рублей в месяц. Всё бы ничего, но тратить деньги было фактически негде. По дискотекам, особенно после свадьбы, особенно не расходишься, постоянно кутить - на Освальда это не похоже. В итоге, американский беглец начал задумываться о возвращении на родину. В своем дневнике он пишет: "«Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно». Марина не была в восторге от инициативы мужа уехать в Америку, брак уже был не таким романтичным, как в самом начале, Освальды часто ругались.

Прощай, Минск