Убийца Кеннеди в СССР: что делал Ли Харви Освальд в Советском Союзе
Ли Харви Освальд - главный подозреваемый в убийстве Кеннеди. За полтора года до этого он вернулся в Америку из СССР.
Всё началось с дурдома
Ли Харви Освальд не прилетел в Советский Союз на самолёте "Аэрофлота", его не встречала у трапа делегация с цветами. Путь отставного морпеха в "империю зла" был тернист, но хорошо спланирован. По одной из версий, из армии Освальд ушёл по причине "ухода за матерью", а вовсе не из-за его политических взглядов. Как бы там ни было, Ли предоставил фиктивные документы о своём намерении поступать в зарубежные университеты и получил студенческую европейскую визу. 20 сентября 1959 года псевдоабитуриент отплыл из Нового Орлеана во Францию. Из Франции Освальд отправился в Англию, потом полетел в Хельсинки, где получил советскую визу. 16 октября на поезде Ли Харви Освальд прибыл в Москву. Сразу по прибытии беглец заявил о своём желании получить советское гражданство: "Я хочу получить гражданство, поскольку я коммунист и рабочий. Я жил в декадентском капиталистическом обществе, где рабочие - рабы. Мне двадцать лет, я служил три года в морской пехоте США, я служил с оккупационными войсками в Японии. Я видел американский империализм во всех его формах.
И мне не хочется возвращаться ни в одну страну за пределами СССР. Я готов отказаться от своего американского гражданства и взять на себя обязанности советского гражданина". В гражданстве Освальду было отказано, Освальд порезал вены и был отправлен в психиатрическую больницу. После выхода из клиники Ли пошел в американское посольство, где заявил о своём желании отказаться от американского гражданства. О настырном беглеце в это время уже писали американские таблоиды. Он проявлял неподражаемое упрямство и намеревался остаться в Москве и учиться в МГУ, но его отправили в Минск - работать на радиозаводе токарем. Хотел Освальд советской жизни - получил Освальд советскую жизнь.
Он же Лёша, он же Алик
Ли неплохо ассимилировался в Минске. Ему для этого предоставили все условия: дали работу с хорошим окладом, выделили квартиру и всячески поддерживали. Конечно, за ним постоянно велась слежка, его знакомые были на постоянном контроле у КГБ, но среди ночи с обыском в квартиру не вламывались и руки не заламывали. Из дневника Ли: "В качестве проверки меня назначили слесарем, платят по 700 рублей в месяц, работать очень легко. Я учусь русскому достаточно быстро. Сейчас все очень доброжелательны и добры". Особых рвений в работе Ли не выказывал, но то, что от него требовали, выполнял чётко: морпех, как-никак. Со временем Освальд, будучи довольно компанейским человеком, обзавёлся друзьями и вёл жизнь простого советского рабочего. Друзья его называли Лёшей и Аликом.
Женщины
Американец в Минске 59-года - птица редкая. Ли пользовался успехом у женщин и нередко приходил на работу уставшим, потому что "ночью любовь была". Женщины вокруг американца в Советском Союзе - это не только романтика и разговоры при луне - это ещё и самый надёжный источник информации и элемент контроля. Окружающие Освальда девушки были информаторами КГБ, но Ли это вряд ли смущало: антисоветских взглядов он не выказывал, хоть и слыл среди товарищей "патриотом Америки". В марте 1961 года Освальд, которому уже начала наскучивать советская жизнь, встретил Марину Прусакову. Через полтора месяца они поженились. В феврале 1962 года у них родилась дочь, которую назвали Джун.
Случай на охоте
Сомнения в том, что Освальд убил Кеннеди появились у его советских знакомых сразу после предъявленного обвинения. По воспоминаниям Леонида Цагойко, слесаря радиозавода, с которым Освальд однажды ходил на охоту, стрелял Ли плохо, хоть и был по второй армейской специальности снайпером. Взяли мужики однажды Ли на охоту, так американец даже в зайца не убил, замешкался и промахнулся, чуть в друзей своих не попал. После той неудавшейся охоты Цагойко вызвало начальство и запретило брать в другой раз с собой Освальда.
Ли романтик
В чём однозначно сходятся все воспоминания об Освальде "минского периода", так это в том, что он очень любил свою жену Марину. Постоянно дарил ей цветы. В своих дневниках Ли писал, что женился на Марине, чтобы досадить ещё одной своей девушке, Элле, которая до этого отказала американцу. "Май. Переход всей моей любви с Эллы на Марину был очень тяжелым, особенно потому, что я видел Эллу каждый день на заводе. Но с каждой неделей я все больше становился близким своей жене. Я еще не рассказал ей о желании вернуться в США. Она меня любит до сумасшествия. Лодочные прогулки по минскому озеру, гуляния в парке, вечера дома и у ее тети Вали... Июнь. То же, что и в мае, мы все ближе и ближе, я очень мало думаю об Элле. В последние дни месяца открываюсь жене, что хочу уехать. Она сначала была ошарашена, но теперь подбадривает меня, чтобы я делал то, что хочу».
Ли задумывается
Освальд в Минске не бедствовал. В месяц он получал 1400 рублей, что по тем временам соответствовало окладу директора завода (зарплата, плюс средства от "Красного креста"). За квартиру он платил 60 рублей в месяц. Всё бы ничего, но тратить деньги было фактически негде. По дискотекам, особенно после свадьбы, особенно не расходишься, постоянно кутить - на Освальда это не похоже. В итоге, американский беглец начал задумываться о возвращении на родину. В своем дневнике он пишет: "«Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно». Марина не была в восторге от инициативы мужа уехать в Америку, брак уже был не таким романтичным, как в самом начале, Освальды часто ругались.
Прощай, Минск
Освальды уехали из Минска 22 мая 1962 года. До событий, благодаря которым Ли Харви "прославится", оставалось меньше полутора лет. Ли Харви знал Америку, Марина же уезжала в полнейшую неизвестность, она и представить не могла, как обернётся жизнь и что она, фармацевт из Минска, окажется на обложке журнала Time. Освальды в Америке даже ностальгировали по своей минской жизни и подписывались на советские журналы. А потом случилось то, что случилось... достоверно никто не знает - что.