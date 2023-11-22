Семья удочерила девочку, а та оказалась взрослой женщиной

В обществе существует масса стереотипов о приемных детях. Считается, что все они из неблагополучных семей и с зависимостями. В то же время есть яркие примеры того, когда приемыши находили общий язык с новыми родственниками и добивались успехов в жизни. А бывает, что удочерение невинной на вид девочки оборачивается для ее родителей и сестер с братьями настоящим ужасом.

© Kristine Barnett

Рассказываем историю Натальи Грейс, приемные мать с отцом которой отказались от нее, видя в той настоящего монстра. Или, как минимум, аферистку.

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Сиротка из Николаева

Многодетная семья Барнетт только переехала в новый дом, имела достаток и хотела осчастливить кого-нибудь еще. Кристина и Майкл обратились в специальное учреждение, чтобы взять к себе сироту. Паре рассказали о Наталье Грейс.

От девочки отказалась мать еще в детстве. Предположительно, она оставила малютку из-за спондилоэпифизарной дисплазии. При этом недуге грудная клетка и позвоночник искривлены. Кроме того, у больных на протяжении всей жизни рост остается, как у ребенка.

Kristine Barnett

Барнеттам объяснили, что предыдущие приемные мать с отцом от ребенка отказались. Якобы у той слишком сложный характер. Кристину и Майкла это не остановило. Им велели оформить все бумаги на удочерение в течение 24 часов. Иначе девочка отправилась бы в приют.

Бернетты удочерили Наталью Грейс. В ее свидетельстве о рождении было написано, что родилась она 4 сентября 2003 года в Украине. Согласно этому документу, на момент удочерения девочке было всего семь лет.

Не та, за кого себя выдает

Сначала все шло хорошо. Барнетты были для николаевской сиротки идеальной семьей. Новые мать с отцом имели достаточно средств для того, чтобы как полагается позаботиться о девочке. Но вскоре начались проблемы.

Как-то раз Кристина нашла в комнате Натальи испачканное кровью нижнее белье. Дочь на камеру заявила, что у нее началась менструация, но она этот факт скрывала. Затем мать заметила, что зубы ее шестилетней дочери больше похожи на взрослые. Кроме того, Наталья совсем не росла, в то время как люди с ее патологией все же прибавляют в росте.

Позже родители заметили, что на фоне детей с тем же диагнозом их дочь выглядит куда более развитой в физическом плане. Также у нее совсем не было восточноевропейского акцента.

Как-то раз Майкл заметил в своем кофе отбеливатель. Он спросил, как он попал в его напиток. Наталья попросту ответила, что хочет отравить его. Затем в доме стали пропадать ножи. Девочка «шутила», что однажды зарежет мать с отцом, пока те будут спать.

Барнетты не выдержали и отправили Наталью в психиатрическую лечебницу. Там ей диагностировали социопатию. Но Майкла и Кристину больше удивило то, что маленькая девочка отпускала комментарии сексуального характера находящимся в том учреждении мужчинам-пациентам.

Что касается биологического возраста Натальи Грейс, медики тут часто разводили руками. Девочка страдала от редкого недуга, при котором определить реальный возраст человека не так просто. Одни специалисты считали, что она взрослая, другие уверяли Барнеттов, что та еще совсем ребенок. Но супруги уже приняли решение.

Снова сирота

Kristine Barnett

В 2012 году Барнетты через суд добились того, чтобы Наталью признали взрослой. Девочке сменили дату рождения с 2003 года на 1989-й. После этого семья переселила Наталью в отдельный дом, который сняла для нее. Через год мать с отцом перестали платить по счетам и Наталья осталась совсем одна и без средств к существованию.

Соседи рассказывали, что девочка из-за своего роста не может даже приготовить поесть и забраться по лестнице. Другие утверждали, что она ведет себя странно и жутко. Якобы однажды она позвонила 911 и сказала, что следит за одним из соседей, но не желает причинять ему вреда.

Общественность критиковала Барнеттов. Народ считал, что те оставили приемную дочь, потому что не справились с четырьмя детьми.

Виновна ли Наталья Грейс на самом деле

Телеканал CBS

В 2014 году делом Натальи Грейс заинтересовалась полиция. В ходе расследования выяснилось, что она перебралась к своим же соседям, которые не замечают за ней странного поведения. А ее приемные родители тем временем переехали в Канаду.

Майкл и Кристина успели развестись, причем со скандалом. Они по сей день утверждают, что Наталья вела себя пугающим образом. Однако Майкл заявил, что бывшая жена била дочь и даже выгоняла ее на улицу. Его слова подтвердили их с бывшей супругой сыновья.

Адвокаты Натальи тем временем заявляют, что их подзащитной в 2023 году не 33 года, а 20 лет. Якобы их слова могут подтвердить результаты анализов. Впрочем, биологическая мать Натальи утверждает, что родила дочь в 1989 году. А вот первая американская семья Натальи Грейс сильно удивилась, узнав о том, что ту обвиняют в асоциальном поведении. Новая родня героини в свою очередь называет ее очень заботливым и любящим человеком.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему дети перестают уважать родителей.