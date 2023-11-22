Ожерелье Элвиса Пресли выставили на аукцион за $500 тысяч
Культовое ожерелье музыканта Элвиса Пресли, представляющее собой коготь с золотым основанием в виде льва, выставили на аукцион со стартовой стоимостью 500 тысяч долларов. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило американское издание TMZ.
По данным источника, какому-нибудь ярому фанату исполнителя придется выложить как минимум полмиллиона долларов, чтобы получить его в личную коллекцию.
Отмечается, что ювелирный «львиный коготь» артист носил на шее в течение многих лет как на сцене, так и в повседневной жизни. Пресли также надевал его о время встреч с именитыми персонами. Например, когда музыкант встретился с Мухаммедом Али на пике его карьеры боксера, на шее певца висело именно это украшение, передает TMZ.