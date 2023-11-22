День памяти святого Георгия Победоносца: значение праздника

Георгий Победоносец — святой в Православной церкви, известный также как Святой Георгий. Он считается покровителем воинов, скотоводов и всех, кому нужно проявить силу духа.

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Также Георгий известен тем, что уничтожил змия, а это считается символом победы над злом. Другие его чудеса дошли до нас благодаря многочисленным легендам и историческим свидетельствам.

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Святость Георгия имеет особое значение для христианской истории и культуры, именно поэтому день памяти святого Георгия Победоносца отмечается последователями Иисуса Христа в разных странах и является одним из наиболее почитаемых праздников. 23 ноября православные вспоминают о колесовании Победоносца.

История праздника, важные даты и народные приметы — в материале «Вечерней Москвы».

Житие святого Георгия Победоносца

Георгий, согласно Византийскому житию, появился на свет в третьем веке до нашей эры в Каппадокии, которая сейчас находится на территории современной Турции, в зажиточной, но глубоко верующей семье. Отец — сенатор, мать управляла собственным поместьем. Когда отец ушел из жизни, юноша с матерью поехали жить к ее родственникам — в город Лидда в Палестине. Георгий был от природы силен физически, умен и храбр. Он поступил на военную службу, вошел в ряды тысяченачальников и стал фаворитом императора Диоклетиана. После смерти матери молодой мужчина получил ее наследство. Георгий служил при дворе, но после начала преследования христиан в Никомидии он пожертвовал все свое богатство неимущим и прилюдно объявил себя последователем Христа. За это его тут же арестовали и посадили в темницу, где подвергли жестоким пыткам.

Император Диоклетиан был ярым противником христианства, он всячески стремился его искоренить: жег книги, уничтожал храмы, убивал верующих. Правитель опасался того, что они могут объединиться и восстать против действующей власти.

Мученическая смерть

Император хотел вернуть одного из своих лучших воинов на «праведный путь»: уговаривал его отречься от Христа, но тот был непреклонен. Тогда стража копьями гнала верующего в темницу. Согласно преданию, во время этого Господь показал свою силу. Одно из орудий, которое должно было поразить цель, согнулось при касании тела Георгия и отскочило. После его и дальше продолжили истязать. Сначала ноги заперли в деревянной колоде, а грудь придавили каменной глыбой, но он терпел. Тогда Георгия привязали к гигантскому колесу, по окружности которого были прикреплены острые лезвия. Мучители вращали пыточную машину, и лезвия разрезали жертву.

Диоклетиан смеялся над страданиями святого. Он спросил, почему Господь допускает такие издевательства над его последователем. Тогда все услышали голос, который призвал мученика не бояться. С колеса юноша сошел полностью исцеленным, без единой царапины. Большинство узревших это чудо сразу же обрели веру, в том числе жена Диоклетиана Александра. Произошло это 23 ноября.

Сам же император подверг Георгия новым испытаниям: приказал закопать его в яме с негашеной известью на трое суток. Но и тут святой остался жив. Его заставили выпить яд — опять живой. Бог оберегал Георгия, чтобы подарить веру многим. Чем большим пыткам подвергал правитель жертву, тем сильнее становилось христианство на земле. Впоследствии император и вовсе приказал Георгию продемонстрировать силу Господа, воскресив усопшего. И он сделал это.

Язычник не торопился убивать Георгия, но он пришел в ярость, когда принять христианство решила его возлюбленная. Тогда он повелел отрубить голову и ей, и мученику.

После гибели

За то, что Георгий мужественно перенес все пытки и не отрекся от Христа, несмотря на ужасные страдания, ему дали имя Победоносец. Ведь он сумел вознестись над миром грехов и стать святым при жизни. Однако даже после смерти он продолжил вершить чудеса. Одно из самых знаменательных — победа над змием. В районе ливанского Бейрута в глубоком озере таился гигантский змий, пожиравший людей. Жителям ближайшего города приходилось ежедневно скармливать сыновей и дочерей чудовищу. Они одевали их в лучшие наряды и приводили к озеру, где их сразу съедал монстр. Когда пришла очередь дочери царя и ее уже привели на погибель, ее спас святой великомученик Георгий, воин Царя небесного. Он явился у озера на коне, с копьем в руке и начал биться со змием. Схватка закончилась гибелью чудища.

После этих событий правитель и спасенные горожане поверили в Иисуса Христа и покрестились. Отмечается, что прошедших обряд было только мужчин двадцать пять тысяч, не считая женщин и детей.

Традиции праздника

На Руси святого Георгия Победоносца очень почитали. Он является покровителем не только воинов, но и домашнего скота. В день памяти святого крестьяне посещали храм, с собой приносили хлеб с солью и воду, а после отправляли животных пастись, кормили их освященным хлебом и кропили водой. Это защищало скотину от болезней и нападения диких зверей.

Приметы дня памяти Георгия Победоносца Иней 23 ноября — к морозу и снегопаду.

Сильный ветер — к метелям и холодам.

Большие сугробы — к теплой зиме.

Туман — потеплеет.

Шумят воробьи — к оттепели.