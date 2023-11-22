Сексуальные традиции со всего мира, которые не укладываются в голове

Если вам кажется, что ваш секс скучный, мы готовы вас разубедить. Мы изучили самые странные сексуальные и брачные традиции в разных точках мира, чтобы ваш партнер точно не жаловался, что ваш интим уже не такой яркий.

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Гималаи

В горной республике в Южной Азии живут племена, которые разделяют весьма необычные семейные ценности. В семьях Непала можно делиться всем, в том числе и своими женщинами. Так, братья из одной семьи могут обмениваться женами или же выбрать одну женщину, которая будет одной супругой для всех. Как объясняют этот феномен эксперты-историки, данная традиция пошла со времен, когда земли не хватало на каждую семью, а потому приходилось жить максимально тесно.

Штат Бихар, Индия

Все мы слышали по кавказский обычай воровать невесту, но в индийском штате Бихар пошли дальше — здесь можно украсть жениха. Все, что нужно для удачного замужества — найти подходящего мужчину, который бы просто понравился девушке, а уже после этого семья будущей жены ворует кандидата в мужья. Мнение мужчины при этом никто не спрашивает. Примерно в том же принудительном формате проходит и сексуальная жизнь в сложившейся «счастливой» паре.

Южная Африка

Любители секса только по ночам оценят традицию этнической группы, проживающей в Южной Африке. Дело в том, что в некоторых племенах разрешено иметь интимные связи только в темное время суток. Эксперты говорят, что это правило существует для того, чтобы сократить количество половых актов, ведь с контрацепцией знакомы далеко не все традиционные племена, а перенаселение в племени грозит голодом всем членам семьи.

Камбоджа