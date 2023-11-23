Самая страшная профессия на Руси: как русские выбирали палачей

Профессия палача всегда была востребована на Руси. И не столько потому, что «работы» было невпроворот, а из-за того, что желающих было не так много.

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Профессия не пользовалась большим уважением и была в общем-то не самой приятной.

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Да и требования были довольно жесткими…

Сын палача

Впервые на Руси «профессиональная деятельность» палачей была утверждена «Боярским приговором 1681 года». Но не стоит думать, что палачей до этого не было. Просто не было официального документа, а лишь устоявшиеся народные обычаи. Так, например, долгое время во многих регионах страны профессия передавалась по наследству. Стать палачом мог лишь сын палача, что сильно ограничивало количество претендентов.

Кроме того, требовалась определенная физическая сила и умение отсечь голову одним ударом. Не менее важна была и психологическая стойкость — нередко палачи выполняли функции дознавателей, а допросы обычно проводились «с пристрастием», то есть — с пытками. При этом палач должен был обладать «ювелирным» мастерством, чтобы истязаемый не скончался раньше времени.

Добровольцы из «гулящего люда»

Указом Сената от 10 июня 1742 года устанавливалось требование и к количеству палачей в зависимости от статуса города: для уездного — один, губернского — два, а столичного — три «мастера заплечных дел». При этом набирать палачей разрешалось из посадских и вольных людей и хоть «из самого гулящего люда, но, чтобы непременно он в городе был».

При этом в провинции все равно почти всегда наблюдался дефицит «карателей» или «катов», как их называли. Поэтому тех нередко выписывали из губернии или столицы. А помощником ката мог стать любой из зрителей, желающий не только посмотреть, но и поучаствовать в экзекуции.

Льготы палача

Сделать престижной профессию впервые попытался Николай me. Он установил годовое жалование в 300-400 рублей для профессионалов в столице и в 200-300 — в губернских городах. Кроме того, были еще «кормовые» выплаты — на питание и на одежду и «инструмент» — в 50-60 рублей. Платили палачам и своеобразные «командировочные» — за выезды на казнь или дознание с пристрастием в другой город. К слову, о порядке тогдашних цен — дойная корова стоила от трех до пяти рублей. То есть палачи зарабатывали весьма неплохо.