Фанат Тейлор Свифт продает каблук певицы, чтобы вылечить сестру

Тейлор Свифт сломала один из своих блестящих кастомных каблуков бренда Louboutin во время заключительного концерта Eras Tour в Рио-де-Жанейро и бросила его в толпу.

Его поймал Фелипе Конрадо, у которого были VIP-билеты на все три концерта Свифт в Рио-де-Жанейро. Теперь Конрадо объявил в соцсетях, что продает каблук.

Он утверждает, что все вырученные деньги пойдут непосредственно в фонд лечения рака его двоюродной сестры Анжелы Конрадо.

"Я большой поклонник Тейлор, и если кто-то из коллекционеров заинтересуется этим товаром, 100% суммы пойдет на лечение", — написал Конрадо.

Конрадо приложил к посту фотографию, на которой он улыбается и держит в руках каблук с красной подошвой, а также снимки Свифт, сделанные в тот момент, когда каблук сломался.

Felipe Conrado/Соцсети

У 36-летней Анжелы была диагностирована меланома после того, как врачи удалили родинку на ее правой руке и провели биопсию. Чтобы предотвратить метастазирование, Анжеле потребуется 12 сеансов иммунотерапии препаратом ниволумаб. К сожалению, стоимость одного только препарата составляет 9200 бразильских реалов (почти 2000 долларов США) в месяц и не покрывается местной системой здравоохранения.

На своей странице по сбору средств девушка представила документы, подтверждающие ее состояние.

Ботинки Louboutin были изготовлены на заказ для Свифт в рамках ее тура Eras Tour, который стартовал в марте в Северной Америке и вскоре должен завершиться в Южной Америке.

В Бразилии перед одним из концертов Тейлор Свифт погибла Ана Беневидес, девушке стало плохо из-за экстремальной жары. Свифт, которой пришлось отложить субботнее выступление из-за сильной жары, на последующих концертах почтила память Беневидес и выразила благодарность всем зрителям за то, что они выдержали рекордную жару и дождь, чтобы поддержать ее.