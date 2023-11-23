Друг-слесарь помог жениху избежать выкупа невесты

Жених из Китая проявил находчивость и избежал традиционного выкупа невесты с помощью приятеля-слесаря. Об этом сообщает South China Morning Post.

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В Китае, как и в России, есть свадебная традиция выкупать невесту. Жених должен поочередно открыть несколько дверей, отгадывая загадки и предлагая семье невесты деньги за красные конверты-подсказки, чтобы добраться до комнаты будущей жены и забрать ее. Так он доказывает, что готов преодолеть любые препятствия, чтобы быть с любимой. Мужчина по имени Цзяо из города Баодин на севере страны не захотел проходить испытания от родственников и решил обойти свадебный ритуал при помощи уловки.

9 ноября, в день свадьбы, китаец позвал с собой друга, который профессионально занимается замками и ключами. Слесарь пришел в форменной одежде и помог открыть все двери в доме невесты, прежде чем ее семья успела разобраться в происходящем.

«Мы с женой встречались шесть лет, так что я знаю ее дом как свои пять пальцев. Я специально позвал друга-слесаря, так что когда мы пришли туда, я даже не стучал в дверь, а просто попросил его открыть ее», — рассказал Цзяо журналистам.