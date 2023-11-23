Подвиг 9-й роты: что на самом деле произошло на высоте 3234

О героическом подвиге бойцов 9-й роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка многие знают лишь из одноименной картины Федора Бондарчука. Но на самом деле показанные в фильме события мало соответствуют реальности.

© Русская семерка

И обстоятельства, и ход, и итоги боя были совершенно другими…

Видео дня

Что не так в фильме

Начнем с даты. Бой за высоту 3234 состоялся 7 — 8 января 1988. То есть дело происходило зимой, а не летом, ночью, а не днем и в 1988, а не в 1989 году. Кроме того, речь не шла о забытой командованием заставе — десантники действовали в рамках операции «Магистраль» по деблокированию города Хоста. Из 39 бойцов подразделения погибли лишь шестеро — на помощь вовремя пришел разведвзвод с боеприпасами и оружием, благодаря чему советским бойцам удалось одержать убедительную победу над душманами.

Небольшая предыстория

К концу 1987 года советским правительством — с целью нормализации отношений с Западом — уже было принято решение об отводе войск из Афганистана. Но, пока разговаривали дипломаты, военные продолжали решать текущие боевые задачи. Одной из них стало деблокирование города Хоста, где были заперты правительственные войска Афганистана. Для этого под контроль была взята трасса Гордез-Хост, по которой началось снабжение группировки. Но было понятно, что моджахеды попытаются ее перерезать, организовав нападение на колонну.

Как это было

Высота 3234 была лишь одной вдоль трассы. Почему именно ее выбрали «духи» неясно. Возможно из-за малочисленности гарнизона. Днем 7 января 1988 года началась артподготовка. Вслед за снарядами и минами на десантников обрушились «Черные аисты» — спецназ боевиков, подготовленных в Пакистане американскими инструкторами. Оставив 40 человек на склоне высоты «духи» отступили — славно поработал сержант Вячеслав Александров и его крупнокалиберный пулемет «Утес».

Вторая волна атаки стала еще более многочисленной, но была отбита, а третья, предпринятая уже в сумерках, все же заставила пулемет замолчать. Тогда Александров пустил в ход гранаты и ценой своей жизни сумел заставить боевиков отступить еще раз. Уже вечером было отбито еще несколько атак, но моджахеды не унимались и попробовали выбить советских бойцов с высоты под покровом ночи.

Москва, сдавайся!

Неоднократно «духи» предлагали десантникам сдаться, но ответом им был шквал огня. За пулеметом находился уже Андрей Мельников, который отбивал волну за волной, пока не кончились патроны. Только тогда, в три часа ночи, боевикам удалось добраться до позиций десантников. К тому времени в строю их оставалось лишь пятеро — остальные были тяжело ранены, но продолжали снаряжать магазины и подавать боеприпасы товарищам.

Впрочем, скоро и боеприпасов не осталось. Сдерживать врага было просто нечем, да и некому. Оставшиеся в живых готовились вызвать огонь на себя. 12-я (!!!) атака моджахедов могла стать последней и победной. Если бы не подошедший со стороны перевала разведвзвод старшего лейтенанта Алексея Смирнова. Контратака позволила сбросить моджахедов с высоты и те, забрав убитых и раненных, отступили.