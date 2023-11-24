Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

В США мужчина выиграл в лотерею и разбогател на 300 тысяч долларов (26,5 миллиона рублей) благодаря ошибке работника его любимой закусочной при распечатке билета. Об этом сообщает New York Post.

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60-летний житель штата Иллинойс Майкл Сопейстал регулярно обедал в кафе на границе со штатом Мичиган и однажды решил купить там лотерейный билет. Он попросил дать ему билет на 10 розыгрышей, однако сотрудник случайно распечатал билет с возможностью выбрать 10 разных наборов чисел на один розыгрыш. Сопейстал не стал скандалить и решил сыграть тем билетом, который есть.

Утром американец проверил результаты тиража и понял, что выиграл. Согласно правилам лотереи, он мог получать по 25 тысяч долларов в год до конца жизни или взять единовременную выплату. Сопейстал выбрал второй вариант и стал обладателем 300 тысяч долларов.

Американец признался, что выбор дался ему нелегко и над вариантом выплат он размышлял несколько дней. Также неизвестно, знает ли сотрудник закусочной, что клиент выиграл крупную сумму благодаря его оплошности.