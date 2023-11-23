Ив Сен-Лоран, который изменил мир женщин: как прошел первый показ мод в СССР

В современном мире следовать тенденциям моды довольно просто, достаточно всего лишь зайти в интернет и посмотреть последние коллекции именитых дизайнеров. А вот в годы Советского Союза такой роскоши не было, поэтому девушки не знали, что можно одеваться совсем иначе, чем было принято в то время.

Все изменил модный показ французского бренда, который продемонстрировал одежду, о которой в Советском Союзе и не могли мечтать. “Рамблер” рассказывает об истории первого модного показа в СССР и о том, как на него отреагировала публика.

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С чего все началось

С первым модным показом в СССР приехал знаменитый французский дизайнер Ив Сен-Лоран. Его команда состояла из 12 моделей, а также парикмахеров и визажистов. С собой дизайнер привез 120 чемоданов с вещами и порядка 500 литров духов. Впоследствии часть парфюма была использована на моделях, а другая часть была подарена влиятельным людям в СССР.

Незадолго до показа в Москве стали появляться постеры, рекламирующие предстоящее мероприятие. Конечно, они не остались без внимания. Модный показ посетило порядка 11 тысяч человек, среди которых превалировали высшие слои общества того времени и люди, связанные с пошивом одежды в СССР.

Коллекцию одежды презентовали несколько раз в день, в общей сложности, всего за пять дней показала модели прошлись по сцене около 140 раз.

Как восприняли французскую моду советские граждане

Ив Сен-Лоран устроил фотосессию на московских улочках. На снимках отчетливо видно, как наряд моделей отличается от одежды простых советских женщин. Однако важно учитывать и тот факт, что наряды от модного дома могли себе позволить далеко не все парижанки.

Показ мод не прошел бесследно. Реакции на заграничную моду были разные: кто-то завидовал, а кто-то искренне восторгался новыми силуэтами и красотой моделей. Однако были и те, кто вовсе не понял французского стиля. К тому же, некоторая одежда, по мнению советских девушек, была непрактичной.

Влияние на моду СССР

Однако показ французского модельера все же сумел повлиять на моду СССР. С тех пор в стране регулярно проводились показы с участием фирм по пошиву одежды из других государств. Например, из Японии, Польши и стран нынешнего СНГ.