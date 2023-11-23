300 лет назад затонул корабль с крупнейшим кладом в истории. Как сегодня за него борются?

Новый президент Колумбии надеется, что ему удастся поставить точку в 40-летней охоте за сокровищами с галеона «Сан-Хосе». Три столетия назад он унес на дно золото и серебро, стоимость которого оценивается в миллиарды долларов. Координаты места кораблекрушения давно известны, но поднять клад до сих пор не удавалось. Теперь колумбийские власти намерены всерьез взяться за это дело: в ноябре они объявили, что доберутся до сокровищ не позднее 2026 года.

© Lenta.ru

Галеон «Сан-Хосе» затонул с золотом и серебром из испанских колоний

Видео дня

Когда-то галеон «Сан-Хосе» был гордостью испанского серебряного флота и возил в Европу ценности, которые добывали в южноамериканских рудниках. Война за испанский престол, вспыхнувшая в начале XVIII века, застала его в колумбийском порту Картахена. С тех пор он не мог выйти в море — Англия, которая сделала ставку на противника, не пропускала ни одного корабля, взявшего курс на Старый свет.

В июне 1708 года «Сан-Хосе» и другие суда серебряного флота попытались прорвать блокаду. Англичане перехватили их примерно в 50 километрах от Картахены

«Сан-Хосе» пришлось иметь дело с английским флагманом — 70-пушечным линейным кораблем «Экспедишн». После залпа на галеоне произошел взрыв, его охватило пламя, и он стремительно пошел ко дну. Из 600 человек, которые были на борту, уцелели лишь 14. Пропали и люди, и богатства, которые они везли в трюмах.

Груз «Сан-Хосе» считается одним из крупнейших кладов в истории человечества

Записи о содержимом трюмов «Сан-Хосе» не сохранились. Известно лишь, что его нагрузили под завязку. Это было не обычное плавание — галеон вез сокровища, которые накопились за шесть лет блокады. Даже по самым осторожным оценкам, речь идет о фантастических суммах.

Потерянные богатства не исчерпывались золотом и серебром, добытыми в Южной Америке. На «Сан-Хосе» плыли сотни пассажиров — колониальная знать, которая везла с собой накопленные в Америке состояния. Кроме того, помимо официальных грузов, в трюмах галеонов могла быть контрабанда.

Сохранились записки очевидцев, которые видели, как под покровом ночи там прятали какие-то сундуки.

От 4 до 20 миллиардов долларов стоит груз «Сан-Хосе»

Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос утверждал, что груз «Сан-Хосе» — это самый крупный клад в истории человечества. Охотники за сокровищами, пытавшиеся найти галеон в начале 1980-х, рассчитывали выручить на нем не менее 50 миллионов долларов. Сейчас его груз оценивается даже выше: от четырех до 20 миллиардов долларов.

Фирму Glocca Morra, нашедшую «Сан-Хосе», обманули колумбийские чиновники

В 1979 году американский финансист Уоррен Стернс решил найти «Сан-Хосе». Для этого он вместе с кладоискателями Джеймсом Бэнниганом и Джеком Харбестоном создал фирму под названием Glocca Morra. На экспедицию удалось собрать больше десяти миллионов долларов.

Glocca Morra договорилась в колумбийскими властями, что добычу поделят пополам. Получив разрешение на работу в территориальных водах Колумбии, фирма принялась за работу.

В начале декабря 1981 года приборы показали, что на глубине 300 метров что-то есть. Экипаж субмарины, спущенной под воду в подозрительном месте, подтвердил: это затонувший парусник

Как только галеон нашли, американских кладоискателей выпроводили из Колумбии. Вскоре стало ясно, что власти страны не собираются выполнять свои обещания. Они объявили, что кладоискатели в лучшем случае могут претендовать на пять процентов находки. Остальное достанется государству.

Властям Колумбии так и не удалось добраться до сокровищ из трюмов «Сан-Хосе»

Делить, впрочем, было нечего: специалистов Glocca Morra на место кораблекрушения больше не пускали, а достать затонувшие сокровища самостоятельно Колумбия не могла. В конце 1980-х колумбийское правительство пыталось привлечь к этому шведскую фирму Neptun Salvage, но сделка сорвалась из-за слухов о взятках высокопоставленным чиновникам.

Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в конце 2015 года, когда президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос неожиданно объявил, что «Сан-Хосе» найден

Колумбийские власти утверждают, что координаты, которые когда-то сообщила Glocca Morra, оказались неверными. В действительности обломки галеона находятся совсем в другом месте.

Позднее стало известно, что повторные поиски «Сан-Хосе» велись с подачи малоизвестной швейцарской фирмы Maritime Archeology Consultants Switzerland (MACS). Кроме MACS, в экспедиции участвовали представители Института океанографии Вудс-Хоул, который в 1985 году отыскал «Титаник». В MACS утверждали, что при определении места они руководствовались исследованиями кубинского кладоискателя Роджера Дули.

На сокровища претендует компания, связанная с основателем крупнейшего хедж-фонда

Колумбийской газете El Nuevo Siglo удалось выяснить, что MACS связана с британским инвестором Полом Маршаллом, который основал Marshall Wace — один из крупнейших хедж-фондов в мире. Еще в 2012 году газета The Times сообщала, что он финансирует несколько кладоискательских фирм, нашедших 11 затонувших кораблей, в том числе с грузом серебра.

В число акционеров MACS входят давние соратники Маршалла Оливер Планкетт и Энтони Клейк. Планкетт руководит компанией Ocean Infinity, которая занимается подъемом затонувших судов, а Клейк и Маршалл — его основные инвесторы. Фирма появилась в 2017 году и сразу же занялась поисками исчезнувшего рейса 370 авиакомпании Malaysia Airlines, причем совершенно бесплатно.

Условия проекта казались настолько невыгодными, что породили несколько теорий заговора. По одной из версий, он был лишь предлогом для доступа к данным, которые нужны для поиска сокровищ

Еще один человек, имеющий непосредственное отношение к MACS, — это финансист Росс Хайетт, возглавлявший легендарный Клуб британских автогонщиков, который владеет гоночной трассой в Сильверстоуне. У него есть фирма Argentum Exploration, созданная, чтобы найти и поднять серебро с затонувшего в 1942 году парохода «Тилава».

Новый президент Колумбии объявил сокровища «Сан-Хосе» одним из своих приоритетов

В 2018 году колумбийские власти объявляли тендер на поднятие груза «Сан-Хосе», но его единственным участником стал все тот же MACS. Испанский политик Иван Дуке Маркес, в 2018 году сменивший Сантоса на посту президента страны, еще до победы на выборах назвал происходящее позором. В 2019 году все работы на месте кораблекрушения были заморожены.

В 2022 году президентом Колубии стал Густаво Петро. Он потребовал ускорить замершие работы на месте гибели «Сан-Хосе». По его мнению, для этого правительству следует создать совместное предприятие или же вновь попытаться нанять частную фирму, которая способна решить эту задачу.

Это один из приоритетов администрации Петро. Президент сказал нам поторапливаться Хуан Давид Корреа министр культуры Колумбии

Кому достанутся сокровища — большой вопрос. После заявлений Сантоса о своих правах на груз «Сан-Хосе» заявила Испания. Основания для претензий имеются и у Перу и Боливии, где добыли серебро и золото. А в 2018 году свою долю потребовали представители индейского народа кхара-кхара — это на их земле стояли испанские рудники.