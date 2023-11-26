Как кошка выбирает себе хозяина в семье

Если сравнивать кошек с собаками, то можно отметить, что эти животные не стайные. У кошачьих нет потребности в вожаке, как у псовых. Жизнь домашних питомцев, конечно же, не такая, как у их диких сородичей. Но коты готовы занимать свое место в семейной иерархии. Из статьи вы узнаете, как кошка выбирает хозяина в семье и как понять, если выбор пал на тебя.

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Хозяин для наших пушистых питомцев – это тот, кто уделяет им внимание, заботу. Они проявляют свою привязанность к человеку через ласковое мурчание, поиск физического контакта. Хотя кошки характеризуются, как независимые существа, они все равно способны устанавливать сильные эмоциональные связи с людьми, считая их важной частью своей жизни.

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Как устанавливается связь кошки и хозяина?

Кошка, как и другие животные, имеет свои предпочтения и потребности. В качестве своего владельца она, как правило, выбирает человека, с которым чувствует себя комфортно и безопасно. Хозяин должен уважать ее личное пространство, не настаивать на нежелательном контакте и не нарушать границы.

Животное ценит общение и игры. Кошка может сознательно выбирать своим хозяином человека, который постоянно участвует в ее играх, проводит с ней много времени. Это помогает ей развиваться, быть активной и счастливой.

Важно осознавать, что питомец нуждается в «дозированной» любви. Он не всегда хочет физического контакта и ласки, особенно если четвероногий не в настроении или занят «своими делами». Хозяин, который понимает это и умеет предоставлять кошке личное пространство, будет самым близким и дорогим для нее.

Взаимоотношения между кошкой и человеком должны строиться на уважении и взаимопонимании. Лучший способ стать «своим» для любимца – это быть внимательным к его потребностям и предпочтениям, создавая условия для комфортной и безопасной жизни.

Как кошка выбирает для себя хозяина?

Мнение о том, что кошка считает хозяином того, кто обеспечивает ее естественные нужды (в частности, кормит ее) в корне ошибочно. По сути, для питомца самым главным является чувство безопасности и ощущение комфорта – и тот человек, который может ему это обеспечить и будет считаться главным котовладельцем.

Если человек, который кормит животное, не уважает желания кошки, чрезмерно навязывает свою ласку или же, наоборот, груб, то четвероногий ни за что не будет считать его хозяином. Конечно, воспитанный и социализированный питомец не станет проявлять к нему агрессии, скорее всего, отношения будут ограничиваться просто совместным проживанием в одном помещении и все. Но никакого абсолютного доверия быть не может.

Может ли у кошки быть два и более владельцев?

Известно, что пес находит для себя только одного «своего» человека на всю жизнь. А как кот выбирает себе хозяина в семье? В отличие от собаки, кошачьи могут привязываться сразу к нескольким людям и создавать с ними тесные и доверительные отношения. Кошки любят тех, кто проявляет заботу, ласку и предоставляет им все необходимое. Они могут привязаться как к одному человеку, так и к нескольким. Но обычно все-таки выбирают того, кто лучше понимает и удовлетворяет их потребности. Также питомцы способны создавать сильные эмоциональные связи со своими кошачьими сородичами, особенно если проводят много времени вместе с ними.

Может ли кошка выбрать сразу двух хозяев?

Кошачий выбор основан на интуиции и совместимости темпераментов. Кошки чувствуют энергетическое поле человека и могут определить, соответствует ли оно их собственному. Они выбирают хозяина, с которым будут наилучшим образом взаимодействовать, того, с кем будут чувствовать себя комфортно. Это не зависит от внешности или внутренних качеств человека, а, скорее, предпочтение основывается на энергетической гармонии.

Многие люди, которые держат кошек, рассказывают истории о том, как питомцы нашли их, показав свою привязанность и преданность при первой встречи. Это объясняется кошачьей способностью чувствовать энергетическую совместимость и делать выбор на основе этого.

Многие верят, что кошка выбирает себе хозяина, основываясь на природной интуиции. Некоторые даже утверждают, что эти животные могут быть связаны с тонким миром и иметь экстрасенсорные способности. Но независимо от того, верите вы в это или нет, фактом остается то, что иногда объяснить, почему питомец выбрал конкретного человека, не представляется возможным.

Подходит ли ребенок на роль «главного» человека для кошки?

Мы уже разобрались, как кошка выбирает себе хозяина, чем обоснованы ее действия. Она «назначает» главным котовладельцем того, кто не просто обеспечивает ее всем необходимым, но и предоставляет комфортные условия проживания, считается с ее желаниями. Поэтому, если говорить о детях дошкольного возраста, то вряд ли они смогут стать в этом смысле прекрасным партнером для любимца. В силу своих возрастных особенностей ребятишки склонны к чрезмерно тесным объятиям, поцелуям, тисканьям. Не каждому животному это будет по душе. А вот если говорить о детях постарше, то ситуация другая: ребенок, который будет готов не нарушать личные границы кошки, понимать ее настроение вполне сможет претендовать на эту роль.

Как понять, что кот выбрал тебя хозяином?

Невзирая на то, что кошки считаются самостоятельными питомцами, они все же готовы проявлять привязанность. Просто они демонстрируют свои эмоции по-особенному. Если, например, сравнивать их с собаками, которые в выражении своих чувств очень активны, кошачьих можно назвать более «холодными».

К признакам проявления любви и привязанности кошки к конкретному человеку можно отнести следующее:

Питомец готов проводить с ним больше времени, чем с другими членами семьи и стремится всюду следовать за предметом своего обожания;

Принимает его график — готовится ко сну и просыпается в те же часы, что и владелец;

С радостью относится к грумингу, проводимому хозяином;

Если это ему позволено, кот будет спать рядом с этим человеком;

Приносит свои игрушки, предлагая совместную активность;

Трется мордой о различные части тела человека (чаще всего о ноги);

Разрешает гладить по животу;

Всегда прибегает к двери, когда владелец возвращается домой.

Когда кошка становится слишком привязанной к человеку, она может начать проявлять агрессию или панику в его отсутствии. Это может привести к деструктивному поведению на фоне стресса. Кошка также может начать проявлять излишнюю ревность и агрессию по отношению к другим животным или людям в доме. Чтобы такого не происходило, важно уделять время воспитанию питомца, его социализации и, конечно же, не оставлять его надолго без своего общества.

Как завоевать любовь питомца?

Существует мнение, что человеку проще установить эмоциональный контакт с животным, которое было приобретено в совсем юном возрасте. Отчасти такое утверждение верно. Однако это не означает, что взрослые кошки не смогут стать преданными и любящими питомцами, выбрав для себя хозяина в новом доме. На самом деле, многие взрослые особи быстро адаптируются и привыкают к предложенным условиям жизни.

Важно помнить, что каждая кошка уникальна, и некоторые четвероногие могут быть более независимыми или осторожными, но это не означает, что они не способны полюбить своего нового хозяина. Часто, взрослые животные, особенно те, которые были бездомными и пережили немало неприятных моментов, умеют ценить заботу и безопасность.

Наука подтверждает, что кошки способны развивать эмоциональные связи с людьми. Они испытывают чувство благодарности, привязанности и любви к своему хозяину. При этом способность любить не зависит от их возраста.

Чтобы завоевать доверие любимца, необходимо учесть следующие моменты: