Декларация о применении ядерного оружия: день в истории, 24 ноября

24 ноября запомнилось благодаря интересным событиям, произошедших как в нашей стране, так и за рубежом. В этот день приключилось немало важных событий, которые навсегда остались в истории.

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“Рамблер” рассказывает о самых главных из них.

24 ноября 1905 года произошло Севастопольское восстание

В этот день матросы и солдаты взбунтовались и решили организовать восстание. 25 ноября мятеж поддержали участники крейсера “Очаков” и броненосца “Св. Пантелеймон”. Возглавлял восстание офицер Шмидт, который был отправлен в отставку еще до мятежа. Спустя пару дней восстание смогли подавить, а его предводитель был приговорен к расстрелу вместе с тремя матросами.

24 ноября 1961 года приняли Декларацию о запрещении применения ядерного оружия

Ассамблея ООН приняла этот документ, который постановляет, что использовать ядерное и термоядерное оружие строго запрещено. В Декларации говорилось, что нанесенный ущерб от использования оружия нанесет вред не только странам, на которых будет направлен удар, но и всему человечеству.

24 ноября 1895 года вышла в свет книга Чарльза Дарвина “Происхождение видов”

Теория о происхождении видов была сформулирована Чарльзом Дарвиным еще в 1838 году, но исследователь никак не мог набраться решимости опубликовать книгу, рассказывающую о ней.

Полностью труд называется “Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь”. В те годы было напечатано довольно большое количество экземпляров – 1250 штук. Всех их раскупили за одни сутки. В тех пор теория Дарвина не дает покоя ученым.

24 ноября 1966 года появилось понятие “Черная пятница”