За что группу Queen любят во всем мире

Ровно 32 года назад, 24 ноября 1991-го, ушел из жизни легендарный вокалист и один из самых известных в мире музыкантов – голос Queen Фредди Меркьюри.

«ФедералПресс» собрал в материале интересные истории из жизни группы и самого певца, а также внушительный список заслуг.

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Клип к Bohemian Rhapsody сняли за два часа

Это видео считается не просто самым известным в истории группы Queen, но и одним из известнейших рок-клипов в истории музыки. Мало кто знает, что он был снят буквально «на коленке» за считанные часы.

«Тот самый клип к той самой песне. Bohemian Rhapsody! Мы сняли его на пятой сцене киностудии «Элстри» в 1975 году во время двухчасового перерыва в репетициях, воспоминания остались не слишком приятными. Мы работали над новым шоу чуть ли не 24 часа в сутки, а съемки только мешали: нам пришлось все переставить, держаться подальше от камер, сидеть тихо и ждать. Впрочем, сам клип получился неплохим. Эта шестиминутная запись сослужила Queen очень неплохую службу», – позже вспоминали музыканты.

Позволяли техникам шутить над названиями песен

На заре карьеры, когда Queen еще выступали на разогреве других коллективов, они считались очень высокомерными ребятами. Вероятно, музыканты осознавали, что им суждено достичь вершин успеха, и самооценка у них была соответствующей. Однако они всегда умели пошутить над собой и с легкостью переносили шутки со стороны персонала. «Квины» видели забавные стороны своих помпезных выходок. Кроме того, своими шуточками мы помогали им спуститься с небес на землю: вокруг всегда было немало льстецов, которые уверяли, что все, что они делают, прекрасно и безупречно.

Непочтительные техники придумывали песням веселые прозвища: We Will Rock You – We Will Rob You («Мы вас ограбим»), Now I’m Here – Now I’m Queer («Теперь я гей»), I Want To Break Free – I Want To Break Wind («Я хочу испортить воздух»), Flash – Trash («Мусор»). И так далее», – вспоминает в своей книге бывший техник группы Питер Хинс.

Меркьюри посвятил песню своей кошке

Фредди Меркьюри был истинным ценителем кошек. Дома его возвращения из поездок ждали Оскар, Голиаф, Дилайла, Мико, Ромео и Тиффани. Это лишь неполный перечень питомцев, которых певец обожал. Когда один из его любимцев умирал, Фредди переживал, словно потерял члена семьи. Он проявлял особую привязанность к Дилайле и посвятил ей песню «Delilah». Трек был написан во время поездки с туром по Швейцарии.

«Голая» обложка «Bicycle Race»

Исходная версия обложки этого сингла 1978 года представляла собой изображение обнаженной модели на велосипеде, сфотографированной сзади. Однако позднее из-за возмущения общественности на фотографию были добавлены красные трусики.

В США было решено пойти еще дальше и дорисовать лифчик. Также в некоторых странах проводились эксперименты с одеждой модели. В одной из самых консервативных версий обложки этого «проклятого» сингла вместо девушки была фотография одетых участников группы.

Фредди Меркьюри рассказал про СПИД за день до смерти

За полгода до смерти вокалиста Queen продолжали активно работать. Группа решила снять клип на песню «Это дни нашей жизни» в черно-белом формате, потому что Фредди был в очень тяжелом состоянии. В этом видео Меркьюри появляется перед камерой в последний раз.

«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью», – публично объявил Меркьюри 23 ноября 1991 года.

О его заболевании начали говорить еще в 1986-м, а через три года стало заметно, что внешность Фредди изменилась – он сильно похудел. В 1989 году группа Queen объявила об отмене тура из-за плохого состояния здоровья их вокалиста.

Меркьюри ушел из жизни около семи часов вечера 24 ноября 1991 года. Причиной смерти стала бронхопневмония, развившаяся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Заслуги группы Queen

В 1977 году Queen получили престижную награду Britannia Award за песню Bohemian Rhapsody, которая была признана лучшим британским синглом за последние 25 лет. В следующем году, на европейской музыкальной конференции MIDEM в Каннах музыканты получили награду в категории «Лучшая рок-группа».

В 1981 году композиция Another One Bites the Dust была удостоена премии Грэмми на American Music Award.

В 2002 году на «Аллее славы» в Голливуде была установлена звезда Queen, которая стала свидетельством вклада группы в мировую музыку. Тогда же песня Bohemian Rhapsody была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как лучший сингл в Англии за последние 50 лет.

В 2007 году более 20 тысяч слушателей BBC признали Queen самой выдающейся британской рок-группой всех времен.