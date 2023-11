За что группу Queen любят во всем мире

Клип к Bohemian Rhapsody сняли за два часа

Позволяли техникам шутить над названиями песен

Непочтительные техники придумывали песням веселые прозвища: We Will Rock You – We Will Rob You («Мы вас ограбим»), Now I’m Here – Now I’m Queer («Теперь я гей»), I Want To Break Free – I Want To Break Wind («Я хочу испортить воздух»), Flash – Trash («Мусор»). И так далее», – вспоминает в своей книге бывший техник группы Питер Хинс.