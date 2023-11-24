В Париже прошла «свадьба века». Как неизвестная пара затмила торжества мировых звезд и откуда у нее столько денег?

Франции несколько дней. И хотя церемония стала сенсацией в сети, жених и невеста оказались не самыми известными людьми, в отличие, например, от модели Софии Ричи, чью свадьбу в апреле также окрестили одной из самых люксовых в мире. Кто такие Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон, которым удалось затмить торжества главных мировых звезд?

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Свадьба Мадлен Броквей и Джейкоба Лагрона длилась пять дней

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Незадолго до официальной регистрации брака американская наследница Мадлен Броквей и ее жених Джейкоб Лагрон прилетели с семьей и близкими в Париж на частном самолете. Целью поездки было само торжество, растянувшееся на пять дней в самых знаковых местах города.

На протяжении этого времени пару сопровождали личный водитель, команда парикмахеров и визажистов, следивших за внешним видом невесты, а также группа профессиональных фотографов, которые снимали практически каждое действие молодоженов.

Кроме того, стилисты подготовили для 26-летней девушки большое количество дизайнерских образов. Свои наряды она показывала на личной странице в TikTok, на которую сначала были подписаны всего 10 тысяч человек, но вскоре аккаунт невесты набирал уже миллионы просмотров от восхищенных зрителей.

Празднование началось с вечеринки в магазине именитого модного дома Chanel, где Броквей предстала в расслабленном образе — белом платье-свитере на пуговицах в сочетании с черными туфлями на каблуках с цветочным орнаментом. Помимо угощений, для гостей придумали необычное развлечение. Наслаждаясь десертами и запивая их игристым, они смогли сделать собственные сумки упомянутого бренда.

На второй день возлюбленные и приглашенные отправились в знаменитый Версальский дворец на частную экскурсию. Вечер завершился ужином при свечах в бывшей королевской резиденции, где официанты, одетые в наряды в викторианском стиле, приносили изысканные блюда и напитки. Броквей появилась перед публикой в длинном струящемся платье белого цвета с вырезом в области шеи.

Влюбленные остановились на ночь в дорогостоящем отеле Le Grand Contrôle, стоимость номера в котором варьируется от 2,4 тысячи до 14,2 тысячи долларов (от 212 тысяч до 1,1 миллиона рублей) за ночь

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На следующее утро избранники посетили Эйфелеву башню, а затем отправились на городскую прогулку на лодке, которая сопровождалась очередным изысканным ужином. Под Триумфальной аркой невеста в черно-белом полосатом платье и цветочном жакете вместе с женихом перекусывали традиционными французскими десертами и наслаждались коктейлями.

Позже была намечена официальная репетиция торжественного банкета. Встреча гостей состоялась в знаменитом Парижском оперном театре, который по желанию молодоженов украсили живыми цветами. В то же время вдоль лестницы выстроились скрипачи, сопровождавшие появление в театре Броквей и Лагрона.

Инсайдеры рассказывали, что над декорированием здания Оперы Гарнье работали 25 сотрудников цветочного магазина на протяжении целой недели.

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Впоследствии гости торжества также посетили ресторан Garnier, где под знаменитым расписным потолком авторства Марка Шагала вновь отведали блюда местной кухни. Тогда Броквей примерила еще одной свадебное платье — правда, более коктейльное, длины мини и без бретелей, но украшенное декором в виде цветов.

Место проведения самой свадьбы так и осталось неизвестным. Гости праздника размещали видео из изысканного сада с видом на Эйфелеву башню, а также помещения, потолок которого был украшен белыми и зелеными живыми цветами и замысловатыми светильниками с инициалами молодоженов.

Невеста надела на вечеринку белое платье, расшитое бисером и кружевами, с прозрачными рукавами и длинным шлейфом. При этом бренд наряда она не называла. Завершала ее образ меховая накидка. Жених, в свою очередь, решил не отвлекать внимание приглашенных от возлюбленной и предпочел классический черный костюм.

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Кто такая Мадлен Броквей?

Предсвадебный марафон и масштабное бракосочетание Броквей и Лагрона вызвали шквал эмоций у пользователей сети. «Я сейчас просто сижу в машине, опустив челюсть на пол. Прямо сейчас происходит самая потрясающая свадьба в мире», — комментировали они вирусные ролики.

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При этом на фоне резкого скачка интереса к «свадьбе века» возрос и интерес к личности Броквей. Зрители задавались вопросом, кто смог позволить себе торжество такого размаха, да еще и в Париже. «Многие даже не знают, кто это. Я, например, до сих понятия не имею, откуда взялась эта девушка», — обсуждали зрители в многочисленных постах в соцсетях.

В действительности Мадлен Броквей — дочь генерального директора автомобильной компании Ussery Automotive Group Роба Броквея, которому принадлежит ряд дилерских центров Mercedes-Benz во Флориде. В то же время мать знаменитой невесты занимает должность вице-президента филиала Mercedes-Benz в том же штате.

Точную сумму дохода родителей невесты журналисты так и не смогли выяснить, но доподлинно известно, что в начале 2023 года семья продала два своих автосалона, заработав на этом от 150 миллионов до 700 миллионов долларов.

В старшей школе Броквей была ученицей элитной епископальной школы Всех Святых, а затем отправилась в Техасский христианский университет для обучения в колледже. Ее отношения с супругом Джейкобом Лагроном, о финансовом состоянии которого нет упоминаний, начались в 2020 году.

До этого муж новоиспеченного инфлюэнсера успел поработать координатором талантов Ассоциации кантри-музыки, а также помощником команды американского футбола Ole Miss.