Голову пришельца из фильма Спилберга «Инопланетянин» продадут на аукционе

Голову пришельца из легендарного фильма «Инопланетянин» Стивена Спилберга 1982 года продадут на аукционе, сообщает аукционный дом Juliens.

Голову пришельца из фильма Спилберга «Инопланетянин» продадут на аукционе
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Торги пройдут в декабре в Беверли-Хиллс в Калифорнии. Первоначально предмет оцени в $1 миллион.

Как отмечается, голову главного персонажа киношедевра начала 80-х годов прошлого века изготовил итальянский мастер Карло Рамбальди. Она может шевелить глазами, бровями, лбом и языком.

«Инопланетянин» признавался лучшим фильмом всех времен и народов, получил 4 премии «Оскар» и множество других наград. Ранее гитару Курта Кобейна с последнего концерта продали на аукционе за $1,5 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».