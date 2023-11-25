Голову пришельца из фильма Спилберга «Инопланетянин» продадут на аукционе
Голову пришельца из легендарного фильма «Инопланетянин» Стивена Спилберга 1982 года продадут на аукционе, сообщает аукционный дом Juliens.
Торги пройдут в декабре в Беверли-Хиллс в Калифорнии. Первоначально предмет оцени в $1 миллион.
Как отмечается, голову главного персонажа киношедевра начала 80-х годов прошлого века изготовил итальянский мастер Карло Рамбальди. Она может шевелить глазами, бровями, лбом и языком.
«Инопланетянин» признавался лучшим фильмом всех времен и народов, получил 4 премии «Оскар» и множество других наград. Ранее гитару Курта Кобейна с последнего концерта продали на аукционе за $1,5 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».