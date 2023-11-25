США находится под угрозой вторжения «суперсвиней»

Американским штатам на границе с Канадой угрожает нашествие «суперсвиней», сообщило агентство Associated Press (AP). Канадские так называемые суперсвиньи представляют из себя помесь диких кабанов и домашних свиней.

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Они наделены повышенной выживаемостью и плодовитостью. Их разведение ранее поддерживали власти Канады. После изменения экономической ситуации в 2001 году многие фермеры отказались от воспроизводства этого вида животных и выпустили их на волю. Свиньи быстро адаптировались в дикой природе.

По мнению профессора университета Саскачевана Райана Брука, «суперсвиньи» как наиболее агрессивные, по его мнению животные, могут также привести к экологической катастрофе. «Дикие свиньи уже ежегодно наносят ущерб посевам в США на сумму около $2,5 млрд, в основном в южных штатах, таких как Техас. Кроме того, они могут быть агрессивны по отношению к людям.