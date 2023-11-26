Дом развесил уши: самые необычные мозаики, украшающие здания Москвы

В популярном геосервисе появилась карта, на которой отмечены мозаики столицы. Составить ее помогла историк архитектуры, экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» Регина Поливан. «Вечерняя Москва» рассмотрела декоративные панно и выбрала одни из самых интересных.

© Вечерняя Москва

В подборку вошли 30 мозаик, украшающих фасады и интерьеры различных зданий.

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— Многие панно удалось сохранить благодаря градостроительным проектам, — отметили составители подборки.

— Так случилось и с панно «Спорт» и «Спорт и дети», которые с 1960-х годов украшали ограду стадиона «Юных пионеров» на Ленинградском проспекте.

Сегодня на его месте стоит жилой комплекс, но мозаики сохранили и перенесли на променад у ЖК.

Еще одно панно «Моя Родина» с 1970-х годов украшало зал ожидания Щелковского автовокзала. Мозаику демонтировали, отреставрировали и разместили на фасаде обновленного здания.

Передай эстафету

Сиреневый бул., 4

Это панно на фасаде Института физкультуры (ныне — Российский университет спорта) создала Клавдия Тутеволь, ученица Александра Дейнеки. В советское время она была известным художником-мозаичистом, преподавала монументальное искусство в Художественном институте имени Сурикова. Героями мозаики стали три легкоатлета: девушка, которая несет олимпийский факел, и юноши, передающие друг другу эстафетную палочку. Образы бегунов — как символы вечного стремления человечества к прогрессу.

Еще раз трудиться

Шоссе Энтузиастов

Ул. Электродная, 2, стр. 34

Мозаика, на которой изображены профили рабочего, инженера и девушки-сварщицы, Спасская башня и аббревиатура КПСС, сегодня открывает въезд в бизнес-парк. С 1970-х годов она украшала один из цехов Московского электродного завода, а потом пропала. В 2010-е годы неизвестные люди сняли ее и продали через интернет. Энтузиасты команды «Вспомнить все», узнав об этой мозаике, загорелись идеей восстановить ее и вернуть на историческое место. Как видим, все получилось.

Новые миры

Пр-т Мира, 176

Панно над входом в Дом оптики выполнено в зелено-голубых тонах. Автором стал Евгений Казарянц. По центру изображен реальный мир — наша планета Земля. Слева и справа от нее — воображаемые миры, которые, впрочем, можно увидеть, если посмотреть в микроскоп или в телескоп. Различные линзы и призмы художник прилагает.

Женщины и мода

Семеновская

Измайловское ш., 6

Когда-то на первом этаже экспериментального 24-этажного жилого дома работал магазин фабрики одежды «Женская мода». Сегодня об этом напоминает панно художницы Елены Романовой. По центру изображена античная красавица в хитоне, вокруг — дамы в кринолинах и корсетах, рядом советская модница.

Предел бесконечности

Профсоюзная

Нахимовский пр-т, 47

Архитектору Леониду Павлову, по проекту которого построен Центральный экономико-математический институт РАН, не хватало яркого запоминающегося акцента, связанного с назначением здания. Так на фасаде стараниями художников Элеоноры Жареновой и Владимира Васильцова появился символ бесконечности. Лента Мебиуса выполнена из бетона и покрыта мозаикой. Со стороны она похожа на ухо, поэтому в народе институт стали называть: «Дом с ухом».

Юные ленинцы

Воробьевы горы

Ул. Косыгина, 17, корп. 1

Мозаика, созданная советским художником Евгением Аблиным, украшает вход во Дворец пионеров на Воробьевых горах. На общем оранжево-красном фоне с вкраплениями синего цвета изображены пионеры у костра, комсомольцы и профиль Ленина. Композиция выполнена в смешанной технике. Художник использовал смальту — цветное непрозрачное стекло, поливную керамику и рельефные изображения из белого цемента. В этом году панно отреставрировали. Мастера восстановили утраченные детали, убрали сколы и заделали трещины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алина Суслина, PR-менеджер спецпроектов геосервиса: