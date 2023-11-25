Самый долгий сон в истории: как Надежда Лебедина проспала 20 лет

Специалисты утверждали, что Надежда Лебедина не впала в кому, а просто крепко уснула.

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Причиной такого состояния послужила размолвка с мужем.

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Лебединой, проспавшей много лет, понадобилась еще одна встряска для того, чтобы проснуться.

Жизнь полная трагедий

Надежда Артемовна Лебедина родилась в 1920 году в селе Могилев Днепропетровской области. Когда Надя была еще маленькой, ее семья была раскулачена и выселена из собственного дома. Девочка вместе с сестрой и матерью остались в родных краях, но теперь скитались по соседям. Там же Лебединых и застала Великая Отечественная война. К тому моменту Надежда уже, казалось, устроила свою жизнь, выйдя замуж и родив ребенка.

Однако трудности в жизни Лебединой не закончились. Ее единственный ребенок умер, а супруг не вернулся с фронта. Как утверждает Николай Непомнящий, автор издания «Не такие, как все. Люди-феномены», в поисках лучшей доли Надежда Артемовна перебралась в город, где устроилась на работу в пожарную часть. Женщина, обосновавшись в рабочем районе возле химического завода, дежурила в части круглыми сутками, порой не смыкая глаз.

Причины глубокого сна

По мнению некоторых специалистов, именно жесткий график работы и вредные выбросы химического завода стали причиной того состояния, в которое впала Надежда Лебедина. Однако сама она считала, что крепко уснула после ссоры со своим вторым мужем. Тот отличался пристрастием к спиртным напиткам, из-за чего между супругами нередко вспыхивали конфликты. В 1954 году после очередной такой перепалки Лебедина «поплакала-поплакала и заснула».

Утром женщину никто не смог разбудить. «Скорая» отвезла ее в психиатрическую клинику при Днепропетровском медицинском институте. Дело в том, что все функции организма оказались в норме. Только пульс были немного замедлен и снижена температура тела. Именно поэтому тогда врачи и поставили неверный диагноз – шизофрения. Для пациентки в больнице было организовано зондовое питание. Но время шло, а Лебедина не приходила в себя.

Долгожданное пробуждение

В конце концов мать забрала Надежду Лебедину домой. Она сама начала заботиться о своей дочери и не отходила от нее ни на шаг. Постепенно Надежда Артемовна стала как будто просыпаться. Она двигала руками и ногами и даже принимала пищу, но глаза ее так и оставались закрытыми. Лебедина-старшая не дождалась пробуждения дочери. Пожилая женщина заболела и слегла. Надежду снова отправили в больницу, где ее признали абсолютно здоровой и выписали.