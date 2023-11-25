Японцы хотят отобрать у России матрешку
Матрешка – известный русский сувенир. Однако японцы считают родиной этой игрушки свою страну. В России с этим не согласны.
«О том, что теория японского происхождения матрешки изначально возникла в СССР, свидетельствует и очерк фольклориста Синъичи Оки (Shinichi Oki) «Матрешки и куклы кокэси», опубликованный в 1973 году», – говорится в сообщении.
Между тем в Стране восходящего солнца теория японского происхождения русской матрешки распространилась благодаря таким авторам, как Оки, владеющим русским языком. Постепенно она попала даже в серьезные научные статьи, сообщают «ИноСМИ».