Как выглядят уникальные дома-стаканы Петербурга

Советские архитекторы любили эксперименты, в ходе их творечства были построены необычные дома-стаканы с маленькими квартирами и пространствами для общего пользования. Как и многие советские постройки, дома-стаканы не были предназначены для жизни семьи закрытого типа. Подробнее об этой диковинке читайте в материале "Рамблера".

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В Ленинграде было построено всего несколько таких высоток. Самая известная расположена в Купчине по адресу: Будапештская улица, 103. У башен 14 жилых этажей (первый и последний – нежилые). На первом этаже обычно располагались некоммеческие помещения, а последний должен был стать общественным пространством. Но в одном из домов там также располагался салон для стрижки волос.

Конструкция дома похожа на матрешку и представляет собой вставленные друг в дуга цилиндры. В центре здания расположена трубообразная шахта лифта, ее "окольцовывает коридор", а вокруг него и расположены квартиры.

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Дом проектировался как общежитие, поэтому кухни в нем не предусматривались. На этажах располагались общие кухни, хотя не первом этаже предполагалась столовая, игровая, медпункт, комната коменданта и другие подобные помещения.