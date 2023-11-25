Что было не так с самолетом, на котором разбился Юрий Гагарин

Жизнь первого в мире космонавта оборвалась внезапно. Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе.

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Многие считают, что это был несчастный случай. Однако сторонники другой версии уверены в том, что авария была подстроена.

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Доказательством тому служит состояние, в котором находился самолет Гагарина.

Недостатки учебного истребителя

Юрий Алексеевич Гагарин ушел из жизни в конце марта 1968 года. В тот день Гагарин вместе со своим коллегой Владимиром Серегиным совершал тренировочный полет на МиГ-15УТИ. Этот самолет, специально разработанный для учебных тренировок, впервые увидел небо еще в 1940-х годах и имел конструктивные недостатки, как и другие МиГ-15. В частности у него был весьма ограничен обзор, а тормозные щитки не годились для резкого торможения.

Список изъянов, которыми славился МиГ-15УТИ можно продолжить, но, когда речь заходит именно о гибели Юрия Гагарина, в качестве одного из основных недочетов называют отсутствие на тренировочном истребителе «черных ящиков». Если верить Александру Милкусу, автору книги «Юрий Гагарин», на упомянутых машинах ставили лишь самописцы, которые фиксировали скорость и высоту. Эти обстоятельства значительно затруднили расследование, проводившееся по факту трагедии, случившейся с космонавтом.

Смертельный истребитель

А тот МиГ-15УТИ, на котором разбился Юрий Гагарин, представлял собой еще более удручающее зрелище. К примеру, если говорить о самописце, записывавшем скорость и высоту полета, то перед взлетом Гагарина в этот незамысловатый прибор забыли вставить бумагу. Более того, как пишет в издании «Юрий Гагарин» А. И. Первушин, в задней части кабины самолета во время ремонта сняли ручку управления, без которой Гагарин и Серегин и отправились в свой последний полет.

Вообще МиГ-15УТИ, которым управляли Юрий Гагарин и Владимир Серегин, был к тому моменту уже немолод и прилично изношен. Его даже завести удалось не с первого раза. Также при посадке в самолет ни Гагарин, ни Серегин не обратили внимания на то, что вентиляционный кран в кабине был приоткрыт. Возможно, летчики не заметили этого, потому что на МиГ-15УТИ, собранных в Советском Союзе, таких кранов не было. Но этот роковой истребитель изготовили в Чехословакии, где была именно такая комплектация.

Старый, но знакомый

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что МиГ-15УТИ под управлением Юрия Гагарина и Владимира Серегина взмыл в небо не будучи подготовлен к полету должным образом, да еще и с негерметичной кабиной. А перед этим, 15 марта 1968 года, учебный истребитель был поставлен на ремонт. Только утром 27 марта самолет был экстренно доставлен для выполнения тренировочного полета Гагарина и Серегина. К этому полету МиГ-15УТИ снарядили, что называется, на скорую руку.