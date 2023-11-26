Режиссера «Короля и Шута» разозлила торговля образом Горшка: «Носки, подушки»
Режиссер сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир раскритиковал излишнюю коммерциализацию образа Михаила Горшенева.
«Вся эта медиапопулярность группы немного выжигает поляну, точно надо остановиться. Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много. Я думаю, что Горшок в гробу переворачивается и скоро, как мертвый анархист, вылезет», – заявил Мосафир.
После премьеры сериала появился мерч с панк-символикой, в Москве открылась выставка, посвященная группе «Король и Шут» и бессменному лидеру Михаилу Горшеневу.