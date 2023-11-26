Режиссера «Короля и Шута» разозлила торговля образом Горшка

«Вся эта медиапопулярность группы немного выжигает поляну, точно надо остановиться. Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много. Я думаю, что Горшок в гробу переворачивается и скоро, как мертвый анархист, вылезет», – заявил Мосафир.