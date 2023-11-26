Королевский шеф-повар рассказал о любимом блюде принцессы Дианы

Принцесса Диана никогда не отличалась чрезмерной напыщенностью и всегда была близка к простому народу. Подобное отношение она проецировала на блюда, которые потребляла. Королевский шеф-повар Даррен МакГрэди рассказал, какой продукт сводил принцессу с ума.

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По воспоминаниям МакГрэди, Диане больше всего нравились простые яйца с картошкой.

— Яйцо Сюзетт, которое представляет собой печеный картофель, начиненный шпинатом, и яйцо-пашот, поверх которых было добавлено немного голландского соуса, небольшое количество, и немного картофеля по краям, — приводят слова королевского шеф-повара журналисты «MC».

Недавно российский продюсер и исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, выступал на концерте в Эмиратах. Журналисты изучили его райдер и пришли к выводу, что звезда тоже любит максимально простую еду. Так, в списке желаемых блюд артиста значились печеная тыква и 60 сосисок.