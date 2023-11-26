Если встретил лису не в лесу: как себя вести при встрече с животным в городе

Рыжий хищник чувствует себя в городе достаточно вольготно. И хотя живут лисы на природных территориях, увидеть их можно и во дворах. Как вести себя при встрече с лисой?

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Лиса для Москвы — такое же обычное животное, как белка, голубь или ворона. Рыжая хищница спокойно ориентируется в мегаполисе, знает, где добыть себе пропитание и вырыть нору. Специалисты Мосприроды даже составили карту мест обитания лисиц. В нее вошло 16 природных территорий города, где видели этих животных в течение последних пяти лет. В этом году, например, пушистых охотниц встречали в природно-исторических парках «Останкино», «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», «Измайлово», а также в ландшафтных заказниках «Теплый Стан», «Тропаревский» и «Южное Бутово».

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— К нам практически каждый день поступают сообщения о том, что где-то видели лису, — говорит начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. — В центре лисы встречаются редко: на Красной площади как-то бегала одна, из «Зарядья» мы забирали лисицу.

Но это скорее транзитный пункт во время миграции животного между природными территориями. А так лисы есть практически в любом крупном парке, в том числе Ботаническом саду, Братеевской пойме и Лосином Острове.

Основываясь на личном опыте наблюдений, эксперт отмечает: за последние десять лет популяция лис в Москве увеличилась. И этому есть вполне объяснимые причины. В распоряжении лис — обширные зеленые территории с богатой кормовой базой и отсутствием естественных врагов. Охота в столице запрещена. Крупные хищники, вроде медведей, волков или рысей, в Москве не обитают. Раньше серьезную конкуренцию лисицам составляли безнадзорные собаки, которых сегодня забирают в приюты и стараются найти им новый дом.

— Получается, московские лисицы уже во многих поколениях представляют так называемую городскую популяцию местных хищников, — подчеркивает Сергей Бурмистров. — Они спокойно живут рядом с нами и приносят потомство.

Городские лисы, в отличие от своих лесных собратьев, не боятся людей. Они привык ли к человеку и знают, что он не причинит им вреда.

По своей природе лиса — осторожное животное, которое ведет довольно скрытный образ жизни. И если еще, например, в Новой Москве увидеть ее довольно сложно, то внутри МКАД — обычное явление.

— У меня есть видео, на котором запечатлено, как мы фотографировали дикую лису с трех метров, и она спокойно сидела, «позировала», делая вид, что не замечает нас, хотя у нее были лисята, — вспоминает случай из жизни Бурмистров.

Кстати, городские лисы характерны не только для Москвы. Они также прекрасно себя чувствуют и в других мегаполисах мира, например в Берлине или Лондоне их можно встретить, просто выйдя вечером на прогулку. В Великобритании даже есть отдельная служба, которая занимается лисами. Если вдруг животное поселилось у кого-то на домашнем участке, хозяев обязывают сообщать об этом специалистам, а не пытаться прогнать его. Впрочем, чтобы жить в мире с лисами, нужно соблюдать определенные правила вне зависимости от страны.

С конца осени шансы встретить рыжего хищника на природных территориях Москвы возрастают. К холодам шубка у лисицы становится ярче и пушистее. Заметить «огонек», промелькнувший среди оголенных деревьев и кустарников, куда проще, чем в густой листве. Также о лисах можно узнать по следам, оставленным на снегу. Они похожи на собачьи, но есть принципиальные отличия.

— Собака ходит зигзагом, а лиса — прямо, поэтому тропинка из следов рыжей красавицы представляет собой почти прямолинейную дорожку, — пояснили в Мосприроде. — Также у лисы след лапки более стройный и вытянутый.

Зимой лисица чаще всего ночует прямо на снегу: сворачивается в клубочек и прикрывает нос пушистым хвостом. Нора ей понадобится, когда придет время обзавестись семьей. Обычно в январе-феврале лисы находят себе пару и к весне выводят потомство. Для этого будущие мамы выбирают уютное укромное местечко.

Это могут быть стройки, школы, детсады, больницы и другие учреждения с огороженной зеленой территорией и доступом к площадке с пищевыми отходами.

— Соответственно, каждую весну у нас огромное количество вызовов именно по лисам с лисятами, — рассказывает Сергей Бурмистров. — Но если раньше в девяти из десяти случаев люди звонили нам в панике, просили срочно поймать лису, иначе она всех непременно съест, то в последние годы москвичи больше переживают за самих животных, просят помочь им.

Видимо, люди привыкают к тому, что лисы тоже живут в городе. Конечно, оживленные улицы — не самое безопасное место для молодых хищников, поэтому семью стараются переселить куда-нибудь подальше от шоссе и проспектов. Чаще всего это природные территории Новой Москвы. Но это не значит, что они поселятся там навсегда. Лисы перемещаются по всему городу.

В поисках пропитания они нередко забегают во дворы, и тут важно, чтобы сердобольные жители не приманивали их различными угощениями. Это не только вредно для самих диких животных, у которых притупляются природные инстинкты, но и может привести к конфликту с соседями.

— У нас был случай, когда в одном из дворов на Соколиной Горе два человека подкармливали лис, а остальные были против, — приводит пример Бурмистров. — Многим не нравилось, что животные бегали по детской площадке.

Кроме того, рыжие хищники представляют реальную угрозу для других дворовых обитателей — тех же котов, которые могут стать их обедом.

— Любая подкормка — вмешательство в естественный ход жизни дикого зверя, —__ подчеркивает Сергей Бурмистров, заверяя, что лиса всегда найдет, чем поживиться.

Основу ее рациона составляют мышевидные грызуны. Кроме того, она может поймать какую-нибудь птицу, рыбу или полакомиться отбросами из мусорного бака. Едой лиса не запасается, поэтому выходит на охоту каждый день. Хотя излишки пищи может припрятать в укромном месте, куда вернется, если наступят голодные времена.

Несмотря на то, что лисы отлично вписались в городскую среду, не стоит забывать, что это дикое животное с непредсказуемым поведением. Поэтому, встретив рыжую охотницу, не надо пытаться ее поймать, погладить или сфотографироваться с ней. Также не следует паниковать, делать резких движений, размахивать руками, смотреть хищнику в глаза или поворачиваться к нему спиной и убегать. Если страшно, постучите палкой по стволу дерева и медленно уйдите.

Если хотите понаблюдать, замрите и дождитесь, когда лиса убежит сама. Обычно первой она не нападает, но если почувствует опасность, то в целях самозащиты может и укусить. Если вдруг это случилось, надо обработать рану антисептиком и немедленно обратиться к врачу.

КСТАТИ

На природных территориях столицы Департамент природопользования совместно с Комитетом ветеринарии два-три раза в год раскладывает для лис съедобную вакцину от бешенства. Так что в качестве распространителей страшной заразы московские хищницы опасны не более, чем ежи или белки, которые, к слову, также могут быть переносчиками этого заболевания.

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