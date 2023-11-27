Древние римляне были известны своими богатыми традициями питания, однако в их меню не было молока. Это может показаться странным, учитывая, что молоко является важным источником питательных веществ для людей. Так почему же древние римляне не пили молоко? Подробнее об этом в материале "Рамблера".

© unsplash

Древние римляне не были единственными, кто избегал употребления молока. Во многих культурах молоко не является частью традиционного рациона. Это связано с тем, что у человека нет физиологической необходимости пить молоко после отлучения от груди матери. Кроме того, некоторые люди испытывают непереносимость лактозы — сахара, содержащегося в молоке.

Греки использовали овечье и козье молоко только для изготовления сыра, утверждая, что в сыром виде молоко пьют только варвары или плебеи. В Риме из-за невозможности долго хранить молоко в жарком климате и из-за того, что свежее молоко было чаще доступно только на фермах, но и в этом случае оно употреблялось в основном рабами с соленым хлебом.

Однако, есть и другие причины, почему древние римляне не пили молоко. Они не занимались скотоводством так же интенсивно, как сегодня. Молоко не было доступно в больших количествах, и использовалось только для изготовления молочных продуктов.

Кроме того, древние римляне верили, что молоко не очень полезно для здоровья. Они считали, что молоко может вызывать различные заболевания и приводить к образованию флегмы — мокроты, которая, по их мнению, негативно влияет на организм.