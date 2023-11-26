Какие тайны на самом деле скрывает Черное море

Черное море - одно из самых популярных туристических направлений в России. Оно славится своими прекрасными пляжами, теплой водой и богатой историей. Однако, несмотря на свою популярность, Черное море таит в себе множество загадок.

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Почему Черное море называют "черным"

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На этот вопрос нет однозначного ответа. Существует несколько версий.

Первая версия утверждает, что название моря связано с его расположением на севере. В древности северные земли считались мрачными и опасными, поэтому море и получило такое название. Вторая версия предполагает, что название моря связано с тем, что любые металлические предметы, опущенные в его воды, становятся черными из-за содержащегося в воде сероводорода. Третья версия утверждает, что название моря связано с его сложными навигационными условиями. Море мелкое и пологое, а его глубины быстро меняются. Это затрудняет судоходство, поэтому море и получило название "черное" - то есть "непознанное".

"Море мертвых глубин"

Действительно, воды Черного моря обладают необычными характеристиками. Глубже 150-200 метров в воде содержится большое количество сероводорода, который является токсичным для живых организмов. Поэтому в этих глубинах практически нет жизни.

Сероводород накапливается в Черном море в результате деятельности бактерий, которые разлагают органические вещества. По одной из версий, Черное море раньше было пресноводным озером, но затем, из-за землетрясения, в него прорвалась соленая вода из Средиземного моря. Это привело к гибели пресноводных организмов и накоплению сероводорода на дне.

Черноморский потоп

Около 7500 лет назад Черное море было гораздо меньше, чем сейчас. Однако, из-за землетрясения, оно соединилось с Средиземным морем, и уровень воды в нем резко поднялся. Это привело к затоплению огромной прибрежной зоны и гибели многих людей.

Существует версия, что это событие послужило основой для мифа о всемирно известном потопе. Некоторые историки также связывают это событие с гибелью Атлантиды.

Золото Черного моря

По последним исследованиям, воды Черного моря богаты не только сероводородом, но и благородными металлами, такими как золото и серебро. По оценкам ученых, в воде Черного моря содержится около 540 тысяч тонн серебра и около 270 тонн золота.

Разработки по добыче благородных металлов из морской воды ведутся уже давно. Самыми простыми установками по такой добыче являются ионитные установки, которые способны притягивать к себе ионы растворенных в воде веществ.

Зарождающийся океан

Черное море относительно молодо, оно образовалось около 7500 лет назад. За это время оно значительно выросло, и продолжает расти до сих пор.