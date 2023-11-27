На свободу вышел один из самых известных российских киллеров

Олег Пронин по кличке Аль Капоне, один из самых известных российских киллеров 1990-х, освободился после 24 лет лишения свободы в одной из колоний Мордовии. Пронин, как и освободившийся недавно Александр Пустовалов (Саша Солдат), входил в бригаду киллеров Орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС), которое считалось одним из самых грозных в стране. Причем именно Аль Капоне расправился со следователем военной прокуратуры Юрием Керезем в подмосковном Краснознаменске, что стало началом конца ореховских: правоохранительные органы не простили им столь дерзкое нападение. Историю русского Аль Капоне и его громких преступлений вспомнила «Лента.ру».

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Вечер 20 октября 1998 года. Закрытый подмосковный город Краснознаменск. Старший следователь спецпрокуратуры Юрий Керезь спешит домой, где его ждут беременная жена и четырехлетняя дочь. Последние дни он постоянно пропадает на службе и почти не видит семью.

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У Керезя действительно очень много работы, ведь он объявил войну ореховским бандитам — членам могущественного преступного сообщества. Погруженный в свои мысли Керезь подходит к дому и не замечает бездомного в грязной одежде, который тайком наблюдает за ним.

Следователь поворачивает к подъезду — и тут раздаются выстрелы. Получив четыре пули в голову, Керезь падает на землю. А бездомный моментально покидает место преступления — под грязными лохмотьями скрывался Олег Пронин по кличке Аль Капоне, один из лучших киллеров Орехово-медведковского ОПС, которое вынесло приговор смелому следователю.

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Уроженец города Кемерово Олег Пронин прошел службу в спецназе, а в начале 1990-х годов перебрался в столичный регион за длинным рублем. Впрочем, легальный заработок его особо не привлекал: свой преступный путь он начал с крышевания «наперсточников» и рэкета.

Однако затем Пронин перешел совсем на иной уровень — примкнул к банде, которую создал житель подмосковного города Одинцово Дмитрий Белкин по кличке Белок. Банда Белкина вскоре объединилась с бригадой Сергея Буторина (Ося).

Эта бригада входила в состав Орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС), причем Буторин отвечал в нем за вооруженные конфликты. Вместе преступники вытеснили представителей Гольяновской организованной преступной группировки (ОПГ) из Одинцовского района Московской области.

В 1994 году лидер Орехово-медведковского ОПС Сергей Тимофеев (Сильвестр) был взорван в своем автомобиле Mercedes, после чего в группировке началась борьба за лидерство. В итоге главарями ОПС стали Белкин и Буторин, устранившие нескольких конкурентов.

Первые годы Пронин, получивший кличку Аль Капоне из-за любви к итальянской мафии, работал у ореховских шофером. В 1995 году он привлек в группировку Сергея Фролова (Болтон) и Игоря Сосновского (Чипит), которые вскоре стали ее штатными ликвидаторами.

Пронин указал боссам ореховских на Фролова как на своего давнего приятеля и бойца спецназа. Чуть позже Аль Капоне привлек в ОПС и Сосновского — как медика, который при необходимости мог оказывать первую помощь. Вместе с Фроловым и Сосновским Пронин вошел в так называемую Кемеровскую спецгруппу внутри Орехово-медведковского ОПС.

Бандитский спецназ

За созданием Кемеровской спецгруппы стоял один из лидеров ореховских Сергей Буторин. Ее основу составили выходцы из Кузбасса, в основном бывшие военные, прошедшие школу спецназа, а также ветераны-афганцы. При этом кемеровские себя особо не светили, уделяя большое внимание строжайшей конспирации.

Именно им суждено было стать одними из самых эффективных и продвинутых киллеров России времен лихих 90-х. При этом Аль Капоне особо выделялся в Кемеровской группе, будучи одним из ее самых активных участников. Одним из первых дел кемеровских стала ликвидация в Одинцово местного жителя Михаила Мингазова в июле 1996 года.

Мингазов возглавлял группировку наркоторговцев, которые снабжали запрещенными веществами и некоторых ореховских, хотя употребление наркотиков строго запрещалось правилами группировки. В ночь на 29 июля Пронин и Фролов, используя парики и очки, выследили Мингазова в одинцовском культурно-развлекательном центре «Мечта».

Около половины четвертого утра в кафе при десятках свидетелей Фролов выпустил в голову Мингазова четыре пули из пистолета ТТ. Охрана и посетители попытались задержать киллера, и тогда Фролов вместе с Прониным открыли огонь. В итоге один охранник получил летальные ранения, еще один и двое посетителей были ранены, а стрелки скрылись.

Это преступление стало одним из многих, которые Аль Капоне совершил, работая на боссов Орехово-медведковского ОПС. По данным следствия, Пронин причастен как минимум к 22 расправам и 11 покушениям. Но вершиной преступной «карьеры» ликвидатора стало нападение на следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя.

Пули для следователя

Юрий Керезь работал старшим следователем спецпрокуратуры — аналога нынешнего Военного следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Он расследовал серию преступлений в закрытом военном городе Власиха под Одинцово — и напал на след ореховских бандитов во главе с Сергеем Буториным. Керезь впервые в России возбудил уголовное дело по статье 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Тогда ореховские попытались подкупить следователя, но тот отказался от взятки. Предлагать что-то дважды подручные Буторина не привыкли — и в 1998 году один из лидеров Орехово-медведковского ОПС Дмитрий Белкин дал команду на ликвидацию.

При этом сам Керезь прекрасно понимал, в сколь опасной ситуации он оказался. Недаром за пару месяцев до нападения милиция приставила к нему телохранителя — оперативника Рината Тумбаева. А в один из дней накануне покушения Керезь прямо говорил своему соседу, сотруднику Федеральной службы безопасности (ФСБ), что ждет беды.

Я залез в такие дела, что уже и сам не рад. Ну ты все понимаешь. В любой момент могут приехать «гости». У меня беременная жена и четырехлетняя дочка, а из оружия — только газовый пистолет. Если что услышишь, помоги, пожалуйста Юрий Керезь — соседу

Задача ликвидировать Керезя выпала Олегу Пронину, который учился приемам маскировки у знаменитого киллера Саши Солдата. На протяжении нескольких дней Аль Капоне, одетый в грязную одежду и притворившийся бомжом, наблюдал за следователем у его дома. На ликвидацию киллер решился 21 октября 1998 года.

Телохранитель Тумбаев провел с Керезем последние десять часов его жизни, сопровождая в рабочих поездках. Вечером Тумбаев довез следователя до станции «Жаворонки», откуда тот на электричке отправился домой, где его уже поджидал Аль Капоне — речь об этом шла в начале статьи.

Роковой просчет

Лидеры Орехово-медведковского ОПС полагали, что после расправы над Керезем дело их группировки благополучно развалится. Но бандиты просчитались: коллеги Керезя пошли на принцип, а к их работе подключились и другие силовые структуры.

Дело о расправе над следователем получило огромный резонанс, подозрения моментально пали на ореховских — и их скопом объявили в розыск. Правда, тогда правоохранители еще не знали о Кемеровской группе (сказалась строжайшая конспирация), а потому долгое время главными подозреваемыми были другие ликвидаторы, в первую очередь Саша Солдат.

Однако покушение на Керезя все равно стало началом конца для Орехово-медведковского ОПС: бандитов стали ловить одного за другим. Олег Пронин пустился в бега, но по-прежнему оставался видной фигурой среди ореховских: в частности, он координировал финансирование участников группировки, которые оставались на свободе.

Однако в конце концов Аль Капоне все же попал в руки сотрудников правоохранительных органов и предстал перед судом.

20 мая 2004 года Мосгорсуд приговорил Пронина к 17 годам лишения свободы за серию преступлений

А в 2014 году над Аль-Капоне и одним из лидеров ореховских Дмитрием Белкиным в Мособлсуде начался новый процесс. Киллера обвинили в 22 расправах, 11 покушениях, бандитизме и незаконном хранении оружия.

Охота на адвокатов

Интересы потерпевших на процессе по делу Пронина и Белкина представляла звездный адвокат Татьяна Акимцева, к услугам которой в разное время прибегали фигурист Евгений Плющенко, артисты Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте, а также бывшая супруга вице-президента «Лукойла» Оксана Долгова.

Когда Акимцева начала работать на процессе по очередному делу ореховских, ей стали поступать угрозы в связи с ее профессиональной деятельностью. А вечером 12 сентября 2014 года 59-летнего адвоката вместе с ее 44-летним водителем расстреляли в автомобиле на улице Гашека, проходящей между Пресненским и Тверским районами столицы.

Возможно, эта расправа была попыткой запугать присяжных на процессе — но те месяц спустя, 9 октября, все равно вынесли Пронину и Белкину обвинительный вердикт, ответив на 87 вопросов, поставленных судом. На основании этого вердикта 23 октября 2014 года Мособлсуд увеличил Пронину срок до 24 лет лишения свободы, а Дмитрий Белкин получил пожизненное.

На следующий день после этого, 24 октября, в Одинцовском районе Подмосковья киллеры при помощи автоматов Калашникова расправились с адвокатом Виталием Моисеевым и его супругой, когда те находились в своем автомобиле Volvo. На процессе против Пронина и Белкина Моисеев был защитником одинцовского депутата Сергея Журбы, одного из ключевых свидетелей обвинения.

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Как «Коммерсант» со ссылкой на материалы Зубово-Полянского районного суда Мордовии, во время отбытия срока Пронина признали в колонии злостным нарушителем порядка. При двух поощрениях он получил 135 дисциплинарных наказаний вплоть до водворения в ШИЗО и карцер.