Как Борис Джонсон отменил мирное соглашение России и Украины

Глава фракции «Слуга народа» в украинской Раде Давид Арахамия впервые публично подтвердил то, что и так было известно. Уже парафированные соглашения в Стамбуле не вступили в силу потому, что прилетевший тогда еще британский премьер Борис Джонсон распорядился продолжать войну и посулил победу. Нет, Арахамия оговаривается, что надо было менять конституцию, поскольку в ней вступление в НАТО было записано как цель, да и русским не было особого доверия. Так или иначе, но это подтверждает, что Украина могла просто получить нейтральный статус и избежать огромных жертв.

© Global Look Press / Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве, апрель 2022 года

С чего вдруг такие откровения

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Ясно, что такие заявления не могут быть личной инициативой Арахамии, который был и остается политической тенью Владимира Зеленского. Следовательно, это вполне продуманный вброс, откровенно рассчитанный на серьезный резонанс. Более того, явно обозначена и мишень такого информационного выпада — бывший эксцентричный британский премьер Джонсон, который Стамбульские соглашения взял и отменил.

И тут важно главное обстоятельство — удар наносится не просто по Борису Джонсону, который был и остается украинским лоббистом. Удар наносится в целом по британскому влиянию в Киеве, в котором давно идет незримое перетягивание каната между пробританскими и проамериканскими силами.

И, видимо, не является простым совпадением тот факт, что в Киев спешно нанес свой первый зарубежный визит новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. В прошлом один из самых популярных премьеров страны. Видимо, в Лондоне через своих многочисленных агентов располагали информацией о новых процессах, начавшихся в среде украинского руководства. И авторитетный политик поспешил повлиять на такие тенденции. Но не смог купировать готовящийся вброс.

Какая роль у американцев

Примерно в тот же временной промежуток Киев посетили глава ЦРУ Уильям Бернс и министр обороны США Ллойд Остин. Оба спешили успокоить местное руководство, явно опасающееся снижения уровня американской материальной поддержки.

Но, видимо, повестка их переговоров была шире. И обсуждались разного рода многоходовые комбинации. В том числе маневры, позволяющие как минимум выиграть время. Ведь сейчас команде американского президента Джо Байдена важно сохранить лицо. И на Украине с ее провалившимся «контрнаступом», стоившим объединенному Западу сотни миллиардов долларов, необходимо избежать худшего развития событий хотя бы до президентских выборов в США.

The Presidential Office Ukraine

Все понимают, насколько Байден стал заложником своей проукраинской политики, а потому все маневры вокруг замораживания конфликта на Украине должны помочь сделать хорошую мину при плохой игре. Дескать, с нашей помощью остановили русские орды, спасли стабильность в Европе. Не пора ли Байдену дать... Нобелевскую премию мира?

Ловушки переговоров

Конечно, превращение Бориса Джонсона в козла отпущения выглядит частью более сложной комбинации. Сам экс-премьер пишет ныне за большой гонорар мемуары, в которых ответит всем своим критикам. Тем более что для нас не было большой тайны в том, почему Киев отказался от соглашений, которые, по словам Александра Лукашенко, не были особенно выгодными для России.

В украинских соцсетях бушует буря. До украинцев дошло наконец, что можно было без кровавых потерь решить многие проблемы, в том числе получить статус кандидата на вступление в ЕС, против чего Россия никогда не возражала.