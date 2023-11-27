Помолвочную блузку принцессы Дианы продадут на аукционе

На аукцион выставили блузу, в которую принцесса Диана была одета во время своей помолвки с принцем Чарльзом в феврале 1981 года. По данным СМИ, лот может уйти с молотка за сумму от 80 тысяч до 200 тысяч долларов.

© pxhere

Речь идет о нежно-розовой шифоновой блузе с воротником с рюшами и большим бантом. Принцесса носила ее на помолвочном фото, сделанном лордом Сноудоном.

Предмет одежды разработали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Они же создали свадебное платье принцессы. Лорд Сноудон, муж тети Чарльза, принцессы Маргарет (1930-2002) с 1960 по 1978 год фотографировал с ним Диану для февральского номера модного журнала за 1981 год. О помолвке Дианы и Чарльза было объявлено в тот же день.

По словам представителя аукционного дома Даррен Жюльен, помолвочная блузка принцессы Дианы – это больше, чем просто мода. «Эта одежда является «трогательным символом любви, благодати и вневременного момента в истории», – цитирует ее телеканал Sky News. По словам Жюльен, одежда отражает «элегантность женщины, навсегда покорившей сердца всего мира».